Reese Witherspoon compartilha sabedoria ao afirmar que ‘Editar suas amizades’ é a chave para a felicidade social

Reese Witherspoon participou recentemente de uma reunião em Boston, quando questionada sobre como melhorar e cultivar seu círculo social íntimo, ela respondeu que ‘editar’ as amizades é a chave para o progresso.

Ao falar com Zinhle Essamuah, Witherspoon mencionou que “Todo mundo com mais de 40 anos sabe. Se você não está acrescentando nada à minha vida, dê o fora dela. Minha avó costumava dizer que as pessoas são radiadores ou ralos. Fique com radiadores,”.

Posteriormente, ela abordou um tema que é importante para as pessoas que é como lidar com a rejeição, ela mencionou que teve que lidar com isso desde muito jovem.

“A rejeição foi uma parte tão precoce da minha vida que aprendi há muito tempo que as opiniões das outras pessoas sobre mim não são da minha conta. A opinião de outras pessoas sobre você, e todo mundo terá uma opinião, não importa“, ela elaborou.

Witherspoon acrescentou mais tarde que parte da felicidade vem da liberdade de decidir o que você gostaria de fazer e com quem sair, ninguém deveria lhe dizer o contrário.Eu realmente não me importo com o que alguém pensa. Vou fazer meu trabalho de qualquer maneira. Vou namorar quem eu quiser, sair com um amigo que ninguém gosta. Quando você libera esse sentimento de que as opiniões de outras pessoas o esmagam ou o prendem, você fica livre. Você está totalmente livre,”.

A conferência da qual ela participou em Boston apresentou o tema “foco na conexão humana para impulsionar o crescimento transformador, conversas significativas e insights acionáveis”. Embora incluam “ícones que abrangem todo o setor, o marketing [and] líderes de vendas, especialistas em bem-estar e autores aclamados”.

Reese Witherspoon fundou a Hello Sunshine

Witherspoon também contou a Essamuah sobre as vicissitudes de criar e operar sua própria produtora, que ela chamou de Hello Sunshine, ela disse a ela que tinha que “colocar meu dinheiro onde minha boca está” e “realmente fazer o mesmo”.

Hello Sunshine apresentou projetos como Daisy Jones e os seis, The Morning Show, Verdade seja dita e Do zero.

A atriz de Legalmente Loira elaborou sobre como ela decidiu financiar sua empresa “Várias vezes, muitos consultores me disseram para não investir meu próprio dinheiro nisso. produto era. Vi que eles estavam sentados em um material que nunca foi feito “.