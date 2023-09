Relâmpago mata duas pessoas na praia do México, vídeo horrível

A provação aconteceu em Michoacán na segunda-feira, ao longo da costa do Pacífico do país – quando o tempo ficou muito desagradável. Você pode ver alguém guardando um guarda-chuva, pouco antes do ataque.

Depois que a primeira pessoa é atingida, você pode ver o raio parecer viajar ao longo da areia até a outra pessoa… ambos desabam, fazendo com que as pessoas próximas gritem de horror.

De acordo com o veículo espanhol MARCA, as vítimas eram um homem e uma mulher – um era turista e o outro vendia redes. O meio de comunicação afirma que a mulher morreu instantaneamente no local e o homem morreu posteriormente no hospital enquanto recebia tratamento.