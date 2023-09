Relatório de lesões da NFL, semana 2: Não parece bom para Austin Ekeler e Aaron Jones

EULesões fazem parte do jogo no NFL. É difícil para qualquer um se manter saudável, especialmente para jogadores ofensivos que tocam na bola com tanta frequência. Com a Semana 1 registrada, mais grandes nomes apareceram no relatório de lesões antes da Semana 2. Aqui está tudo o que você precisa saber para o seu Futebol de fantasia equipe sobre lesões em toda a NFL.

Jogadores excluídos

Raiders WR Jacob Meyers (concussão)

(concussão) Broncos TE Greg Dulcich (isquiotibiais)

Jogadores listados como duvidosos

Carregadores RB Austin obrigado (tornozelo): Joshua Kelley assumirá o lugar de Ekeler e deverá devolver o valor do RB2 apesar do confronto difícil

(tornozelo): Joshua Kelley assumirá o lugar de Ekeler e deverá devolver o valor do RB2 apesar do confronto difícil Steelers WR Diontae Johnson (isquiotibiais): É improvável que jogue

(isquiotibiais): É improvável que jogue Gigantes WR Wan’Dale Robinson (joelho): Visando o retorno da semana 3

Jogadores listados como questionáveis

Travis Kelce alcança a perna com dor e faz um movimento inesperado.

Chefes TE Travis Kelce (joelho): Depois de um susto de lesão no joelho que o manteve afastado na semana 1, Kelce está com todos os sistemas para enfrentar os Jaguars

(joelho): Depois de um susto de lesão no joelho que o manteve afastado na semana 1, Kelce está com todos os sistemas para enfrentar os Jaguars Jatos RB Salão Breece (joelho): Hall jogará, mas provavelmente permanecerá na contagem instantânea

(joelho): Hall jogará, mas provavelmente permanecerá na contagem instantânea Ravens TE Marcos Andrews (quad): Um treino completo na sexta-feira deixa o TE de elite pronto para fazer sua estreia na temporada

(quad): Um treino completo na sexta-feira deixa o TE de elite pronto para fazer sua estreia na temporada Empacotador RB Arão Jones (músculo posterior da coxa): Jones não treinou a semana toda devido a uma lesão no tendão da coxa, então ele está olhando para o lado errado do questionável

(músculo posterior da coxa): Jones não treinou a semana toda devido a uma lesão no tendão da coxa, então ele está olhando para o lado errado do questionável Empacotadores WR Christian Watson (músculo posterior da coxa): O rápido receptor treinou de forma limitada na sexta-feira, dando-lhe a chance de fazer sua estreia na temporada

(músculo posterior da coxa): O rápido receptor treinou de forma limitada na sexta-feira, dando-lhe a chance de fazer sua estreia na temporada Titãs WR DeAndre Hopkins (tornozelo): Hopkins parece confiante de que jogará, mas não saberemos até a hora do jogo

(tornozelo): Hopkins parece confiante de que jogará, mas não saberemos até a hora do jogo Carneiros WR Puka Nácua (oblíquo): Sean McVay diz que espera que Nacua jogue

(oblíquo): Sean McVay diz que espera que Nacua jogue Cowboys WR Brandin Cozinheiros (joelho): Cooks está lidando com uma torção no ligamento colateral medial e não praticou a semana toda

(joelho): Cooks está lidando com uma torção no ligamento colateral medial e não praticou a semana toda QB do Texas CJ Stroud (ombro): adição tardia ao relatório de lesão com dor no ombro direito

(ombro): adição tardia ao relatório de lesão com dor no ombro direito Chefes RB Clyde Edwards-Helaire (doença): 50-50

(doença): 50-50 Santos RB Kendre Miller (isquiotibiais): 50-50

(isquiotibiais): 50-50 Patriotas WR DeVante Parker (joelho): 50-50

(joelho): 50-50 Panteras WR DJ Chark (isquiotibiais): 50-50

(isquiotibiais): 50-50 Bengals-RB Chris Evans (isquiotibiais): 50-50

Jogadores fora do relatório de lesões e prontos para jogar