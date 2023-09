Relatório de lesões da NFL, semana 4: Ekeler em dúvida novamente, decisões de Saquon e Deebo durante o jogo

CA semana 4 será a última antes que as semanas de despedida comecem a colocar os treinadores do Fantasy Football em posições difíceis. Embora todos NFL equipes jogarão esta semana, as lesões não diminuíram, levando a um quantidade razoável de grandes nomes pousando no relatório de lesões.

Felizmente, porém, a lista de jogadores que provavelmente perderão seus jogos na Semana 4 é muito mais curto do que nas semanas anteriores. Muitos talentos de alto nível são curando.

Jogadores excluídos

Jaguars WR Zay Jones (joelho)

Titãs WR Treylon Burks (joelho)

Ravens WR Rashod Bateman (músculo posterior da coxa)

Ravens WR Odell Beckham Jr.

Bengals TE Irv Smith Jr.

Jogadores listados como duvidosos

Chargers RB Austin Ekeler (tornozelo): terceiro jogo consecutivo que ele perderá antes de BYE

Jogadores listados como questionáveis

Giants RB Saquon Barkley (tornozelo): GTD

49ers WR Deebo Samuel (joelho/costelas): 50-50

Panthers RB Miles Sanders (virilha): esperado para jogar

Browns QB Deshaun Watson (ombro): jogará

Cardinals WR Marquise Brown (polegar): GTD

Rams TE Tyler Higbee (Aquiles): 50-50

Saints QB Derek Carr (ombro): 50-50

49ers RB Elijah Mitchell (joelho): 50-50

Panteras WR Jonathan Mingo (concussão) 50-50

Raiders QB Jimmy Garoppolo (concussão): 50-50

Ravens RB Justice Hill (dedo do pé): provavelmente jogará

Jogadores fora do relatório de lesões e prontos para jogar