Relatório: Israel Adesanya se declara culpado de acusação de dirigir embriagado na Nova Zelândia

Israel Adesanya supostamente se declarou culpado de uma acusação de dirigir embriagado na Nova Zelândia no domingo, decorrente de um incidente ocorrido três semanas antes de sua última luta no UFC.

O New Zealand Herald informou no domingo que o ex-campeão dos médios do UFC se confessou culpado de uma acusação de “dirigir alcoolizado” por operar um veículo em Auckland em 19 de agosto com 87 miligramas de álcool em seu sistema por 100 mililitros de sangue, acima da Nova Zelândia. limite legal de 50 miligramas por 100 mililitros de sangue.

“Quero pedir desculpas à comunidade, à minha família e à minha equipe pela decisão que tomei de sentar ao volante depois de beber no jantar”, disse Adesanya em comunicado ao O novo Arauto da Zelândia. “Fui parado e fiz um exame de sangue comprobatório – a leitura foi de 87 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue.”

“Estou decepcionado com minha decisão de dirigir. Foi errado”, acrescentou. “Sei que as pessoas podem me seguir e quero que saibam que não acho que esse comportamento seja aceitável.”

De acordo com o relatório, a pena máxima para a acusação de Adesanya é de três meses de prisão ou multa de US$ 4.500, o que equivale a aproximadamente US$ 2.680.

A audiência de sentença de Adesanya está prevista para 10 de janeiro de 2024.

Adesanya, 34 anos, sofreu uma derrota impressionante em 10 de setembro, quando Sean Strickland o dominou por 25 minutos para roubar o título dos médios do UFC em uma luta unilateral no UFC 293.

Bicampeão dos médios do UFC, Adesanya já perdeu duas de suas últimas três lutas e está com apenas 4-3 em suas últimas sete aparições no octógono.