Relatório: Jade Cargill fará uma saída chocante da AEW para a WWE

Csensação de descanso Jade Cargill pode estar se despedindo de Todas as lutas de elite (AEW) e rumo ao círculo quadrado da World Wrestling Entertainment (WWE).

Embora a notícia tenha causado ondas de choque na comunidade do wrestling, ela continua sendo um assunto de especulação e intriga para os fãs.

Rumores de movimento da Cargill

A especulação em torno Cargill A partida deixou o mundo do wrestling em chamas quando foi relatado que ela estava deixando a AEW para se juntar WWEembora os detalhes exatos dela AEW contrato e qualquer oferta oficial da WWE permanecem não confirmados.

Se os rumores forem verdadeiros, Cargill se tornaria o segundo proeminente AEW lutador para dar o salto para WWEseguindo os passos de Cody Rodes em 2022.

No entanto, o boato sobre luta livre tem suas reviravoltas. Enquanto Sean Ross Sapp do Fightful tem um forte histórico em novidades de wrestling, WrestlingInc’s Raj Giri sugere o contrário, insinuando que Cargill pode ficar com AEW.

Esta aparente contradição transformou o Cargill-para-WWE história em uma saga do tipo “esperar para ver”, deixando os fãs em suspense.

A potencial mudança de Jade Cargill para a WWE significa uma mudança significativa no cenário do wrestling.

Como um caseiro AEW estrela, sua saída marcaria um afastamento da “marca desafiadora” criada por Tony Khan e pode ter implicações para ambas as promoções.

O legado AEW da Cargill

Jade Cargill A jornada na AEW foi simplesmente notável.

Sua ascensão meteórica culminou com ela se tornando a primeira Campeão AEW TBSum reinado que durou um surpreendente 508 dias, fazendo história no processo.

No entanto, seu reinado teve um fim abrupto em Dobro ou Nada 2023 quando ela perdeu o título para Kris Político em menos de cinquenta segundos, encerrando sua invencibilidade.

O mundo do wrestling foi pego de surpresa quando Cargill fez com que ela voltasse no 9 de setembro episódio de “Colisão,” sinalizando sua intenção de recuperar o Campeonato TBS de Político.

No entanto, o que causou espanto entre os fãs foi a decisão do agendamento de que a revanche acontecesse no dia desta semana. “Fúria,” um evento relativamente discreto em comparação com grandes programas como Grand Slam ou WrestleDream.

Se Jade Cargill o futuro está com AEW ou WWEsua jornada no wrestling profissional continua a cativar o público, e seu próximo passo promete ser digno de manchete.