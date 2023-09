Relatório: Nina Agdal, noiva de Logan Paul, entra com processo e ordem de restrição contra Dillon Danis por assédio online

Nina Agdal, que é noiva de Logan Paul, entrou com uma ação contra Dillon Danis e está buscando uma ordem de restrição contra o veterinário do MMA após semanas de assédio online nas redes sociais.

Danis postou repetidamente fotos e vídeos de Agdal, modelo e ganhadora da capa de maiô da Sports Illustrated, enquanto promovia uma luta de boxe em 14 de outubro contra Paul. Parece que o bombardeio constante levou Agdal a abrir um processo contra Danis, e agora ela está buscando indenização por danos.

Danis reagiu às notícias do processo no Twitter, acrescentando que sua próxima luta contra Paul poderia estar em perigo como resultado.

“Nina Adgal abriu um grande processo contra mim”, escreveu Danis. “Ela entrou com uma ordem de restrição contra mim e está pedindo pena de prisão, então a luta estará em risco se eu estiver na prisão. Isso é realmente selvagem, mas não vou parar, foda-se o sistema, venha me pegar. Logan Paul é um homem morto andando.

“Fornecerei mais detalhes quando puder, mas como é um caso federal, não posso neste momento.”

O TMZ obteve documentos judiciais onde Agdal acusou Danis de postar coisas “desprezíveis” sobre ela mais de 250 vezes desde que sua briga com Paul foi anunciada pela primeira vez. Agdal afirmou que sofreu “humilhação, sofrimento emocional e danos à reputação” devido às repetidas postagens de Danis sobre ela.

Agdal também alegou que pelo menos uma postagem que Danis fez envolvia uma imagem sexualmente explícita tirada de um “encontro romântico” há mais de 10 anos, alegando que violava leis federais e estaduais. Agdal afirmou que a imagem só foi retirada depois que a Misfits Boxing – promoção por trás do confronto entre Danis e Paul – ameaçou cancelar a luta se a postagem não fosse removida.

Um vídeo separado que Danis postou em 28 de agosto mostrando Agdal discutindo “seu desejo de intimidade durante um período de celibato” supostamente veio de seu arquivo no Snapchat. No processo, Agdal sugeriu que “Danis havia hackeado [her] pessoal [Snapchat] conta ou obteve o vídeo privado de alguém que o fez.”

Agdal pediu indenização não especificada como parte do processo, mas está solicitando nada menos que US$ 150 mil por violação da lei federal, que proíbe o compartilhamento de imagens íntimas.

Em relação à ordem de restrição, Agdal está supostamente pedindo a um juiz que impeça Danis de postar fotos sexualmente explícitas dela seguindo em frente.

Momentos depois de revelar a notícia sobre o processo, Danis reagiu deixando cair mais postagens dirigidas à modelo de 31 anos, acrescentando “Nina Agdal se chamará Karen Agdal até novo aviso”.