Remova manchas de caneta de diferentes superfícies: truques eficazes

Você já se deparou com uma mancha de caneta em uma roupa, em um sofá, em uma parede ou em qualquer outra superfície? Você já tentou remover essa mancha com água e sabão, mas não obteve sucesso? Já se perguntou se existe alguma forma de eliminar essa mancha sem danificar o material? Então, este artigo é para você!

Neste artigo, mostraremos como remover manchas de caneta de diferentes superfícies, usando truques eficazes e caseiros. Explicaremos quais são os tipos de caneta que podem causar manchas, quais são os fatores que influenciam na remoção das manchas e quais são os produtos que você pode usar para limpar as manchas.

Quais são os tipos de caneta que podem causar manchas?

Existem diversos tipos de caneta que podem causar manchas em diferentes superfícies. Alguns dos mais comuns são:

Caneta esferográfica

É a caneta mais usada no dia a dia, que tem uma ponta metálica e uma tinta à base de óleo. Ela pode causar manchas em tecidos, couro, plástico, madeira e papel.

Caneta hidrográfica

É a caneta com uma ponta porosa e uma tinta à base de água ou álcool. Ela pode causar manchas em tecidos, couro, plástico, madeira e papel.

Caneta permanente



É a caneta com uma ponta porosa e uma tinta à base de solvente. Ela pode causar manchas em tecidos, couro, plástico, madeira, metal e vidro.

Caneta gel

É a caneta com uma ponta metálica e uma tinta à base de gel. Ela pode causar manchas em tecidos, couro, plástico, madeira e papel.

Quais são os fatores que influenciam na remoção das manchas?

A remoção das manchas de caneta depende de alguns fatores, como:

O tipo de caneta

Cada tipo de caneta tem uma composição química diferente, que reage de forma diferente aos produtos usados para limpar as manchas. Por exemplo, as canetas esferográficas são mais fáceis de remover com álcool ou acetona, enquanto as canetas hidrográficas são mais fáceis de remover com água-oxigenada ou vinagre.

O tipo de superfície

Cada tipo de superfície tem uma porosidade e uma resistência diferentes, que interferem na absorção e na remoção das manchas. Por exemplo, as superfícies lisas e impermeáveis são mais fáceis de limpar do que as superfícies rugosas e permeáveis.

O tempo da mancha

Quanto mais tempo a mancha ficar na superfície, mais difícil será removê-la. Por isso, é importante agir rápido e tentar limpar a mancha o quanto antes.

Quais são os produtos que você pode usar para limpar as manchas?

Existem diversos produtos que você pode usar para limpar as manchas de caneta das diferentes superfícies. Alguns desses produtos são:

Álcool:

É um produto que dissolve a tinta à base de óleo ou álcool das canetas esferográficas, ou hidrográficas. Portanto, ele pode ser usado para limpar as manchas em tecidos, couro, plástico ou madeira. Basta aplicar um pouco de álcool sobre a mancha com um pano ou um algodão e esfregar suavemente até sair;

Acetona:

É um produto que dissolve a tinta à base de solvente das canetas permanentes ou gel. Dessa forma, ele pode ser usado para limpar as manchas em tecidos, couro, plástico ou madeira. Basta aplicar um pouco de acetona sobre a mancha com um pano ou um algodão e esfregar suavemente até sair;

Água-oxigenada:

É um produto que clareia a tinta à base de água ou álcool das canetas hidrográficas. Sendo assim, ele pode ser usado para limpar as manchas em tecidos, couro ou madeira. Portanto, basta aplicar um pouco de água-oxigenada sobre a mancha com um pano ou um algodão e deixar agir por alguns minutos. Em seguida, lavar a superfície com água e sabão;

Vinagre:

É um produto que clareia a tinta à base de água ou álcool das canetas hidrográficas. Ele pode ser usado para limpar as manchas em tecidos, couro ou madeira. Basta misturar uma parte de vinagre com duas partes de água e aplicar sobre a mancha com um pano ou um algodão. Depois, lavar a superfície com água e sabão;

Leite:

É um produto que clareia a tinta à base de óleo das canetas esferográficas. Ele pode ser usado para limpar as manchas em tecidos. Basta mergulhar o tecido manchado em uma tigela com leite morno e deixar de molho por algumas horas. Depois, lavar o tecido com água e sabão;

Pasta de dente:

Por fim, esse é um produto que clareia a tinta à base de óleo das canetas esferográficas. Portanto, ele pode ser usado para limpar as manchas em tecidos, couro ou plástico. Basta aplicar um pouco de pasta de dente sobre a mancha e esfregar com uma escova de dentes ou um pano. Em seguida, enxaguar a superfície com água.