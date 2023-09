Rendimento Nubank é bom? Confira se vale a pena!

Uma dúvida muito comum, na hora de guardar dinheiro, é se o rendimento Nubank é bom e se realmente vale a pena. Até porque, hoje em dia, sabemos que não basta “ter dinheiro guardado”, é preciso fazer isso da melhor forma possível, para não desvalorizar a quantia que temos.

Nesse cenário, os bancos digitais têm surgido como uma alternativa prática e fácil, como podemos ver no caso do Nubank. No entanto, é preciso avaliar até que ponto esse rendimento é realmente interessante.

Para saber mais, acompanhe este texto!

O rendimento Nubank é bom? Quanto rende por mês?

Para saber se o rendimento Nubank é bom, devemos entender como ele funciona. Basicamente, quando você guarda dinheiro no “porquinho” do Nubank, ele começa a render depois de 30 dias guardado.

O rendimento é de acordo com a taxa Selic vigente. No momento, a taxa Selic é de 13,15% ao ano, o que significa um rendimento de pouco mais de 1% ao mês.

Dessa maneira, é necessário fazer as contas: Se você manter R$ 1000 guardados no Nubank, em 12 meses (caso a taxa Selic se mantenha), o valor que você terá guardado será de R$ 113,15.

Agora, projete isso para valores mais altos. O rendimento tende a ser relativamente interessante, especialmente se considerarmos a ideia de que é maior do que o rendimento oferecido pela poupança tradicional, por exemplo.



Sendo assim, cabe a você avaliar até que ponto esse rendimento pode ser considerado interessante, levando em conta os benefícios da acessibilidade desse dinheiro guardado. Afinal, basta alguns cliques para poder usá-lo – quando você não o guarda com um prazo para poder sacar, como ocorre nas opções de rendimento maior do que 100% do CDI.

Vale a pena deixar dinheiro guardado no Nubank? Quais os benefícios?

Dependendo dos seus objetivos, vale sim, pois o rendimento Nubank é bom para quem precisa, por exemplo, montar um fundo de emergência. Com o dinheiro acessível na conta, e rendendo todos os meses, pode ser bem interessante seguir com esse tipo de administração financeira.

Entretanto, isso não significa que essa seja a única forma de fazer o seu dinheiro render. Você também pode diversificar os seus investimentos, até mesmo para encontrar outras oportunidades que rendam mais todos os meses e ao longo do ano.

Ainda assim, podemos pensar em alguns benefícios de deixar o dinheiro guardado na conta Nubank:

Fácil acesso: Em poucos cliques você já poderá acessar o valor diretamente na sua conta, podendo resgatá-lo facilmente, especialmente em casos de emergência;

Em poucos cliques você já poderá acessar o valor diretamente na sua conta, podendo resgatá-lo facilmente, especialmente em casos de emergência; Rendimento interessante: Apesar de não ser o maior rendimento de todos, ainda assim é interessante e maior do que a poupança;

Apesar de não ser o maior rendimento de todos, ainda assim é interessante e maior do que a poupança; Acompanhamento fácil: Você pode acompanhar diariamente quanto o seu dinheiro está rendendo, tornando a administração dele muito mais prática e rápida.

No caso, apesar de o rendimento Nubank ser bom, você precisa avaliar a sua situação financeira e estilo de vida financeiro, a fim de averiguar se essa alternativa pode realmente ser benéfica para você. Experimente e analise seus resultados.