Anthony Rendonquatro temporadas com o Anjos de Los Angeles ficaram cheios de frustração e encharcados de decepção. Desde que assinou um contrato de sete anos no valor de US$ 245 milhões antes do início da temporada de 2020 Rendón ainda não disputou mais de 60 jogos em uma temporada enquanto representava o Anjose sua presença está se esgotando para os fãs da sitiada franquia.

As escaramuças de Rendon com a mídia local também prejudicaram sua reputação dentro e ao redor. Estádio Anjoe o ex-jogador da terceira base do All-Star na segunda-feira evitou responder a perguntas sobre sua doença na canela com uma resposta que alguns poderiam considerar inteligente – mas outros acharão irritante.

O evasivo Rendon se recusa a falar com a mídia – novamente

Rendón perdeu grande parte da temporada de 2023 depois de sofrer uma lesão na canela em 4 de julho. Anjos não forneceram muitas atualizações sobre a condição do terceiro base, então cabe à mídia local tentar encontrar respostas do próprio homem.

Mas é mais fácil falar do que fazer. O exemplo mais recente foi quando Rendon disse aos repórteres “no habla ingles hoje” depois Os anjos perdeu por 6 a 3 para o Orioles de Baltimore na segunda-feira.

Rendon, que foi suspenso por Liga Principal de Beisebol após uma briga verbal com um Oakland A’s torcedor no início desta temporada, evitou os repórteres em várias ocasiões nesta temporada, à medida que a frustração com sua gestão nos Angels chegava ao ponto de ebulição. Rendon sofreu múltiplas lesões no pulso nos últimos 18 meses e também teve lesões recorrentes na virilha, o que significa que ele disputou pouco mais de uma temporada inteira desde que ingressou nos Angels, há quatro anos.

Contrato de longo prazo de Rendon

RendónO contrato de ainda tem três anos pela frente e há poucos sinais – se houver – de que o contrato único MVP da Liga Nacional o finalista retornará à forma em 2024.

Rendon – que começou sua carreira no Nacionais de Washington e ganhou um Série Mundial com a franquia em 2019 – é um custo irrecuperável para um Anjos organização que tentou chegar à disputa do campeonato, mas está a caminho de perder a pós-temporada da MLB pela nona temporada consecutiva.

Em seus 200 jogos como Anjo, Califórnia o nativo Rendon atingiu uma média de 0,249 com 22 home runs e 111 RBI em 857 aparições em plate. Ele acertou apenas 0,236 com apenas dois home runs em 43 jogos durante a temporada de 2023.