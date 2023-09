O Programa Desenrola Brasil, uma iniciativa governamental para aliviar o fardo das dívidas dos brasileiros, concluiu um leilão de renegociação de dívidas que impressionou a todos.

Desenrola Brasil: renegociações de dívidas atingem R$ 126 bi em descontos

Com uma proposta diferenciada, o programa ofereceu descontos significativos para dívidas negativadas. Tanto bancárias quanto não bancárias, abrangendo setores como contas de luz, água, varejo e educação.

Confira os detalhes deste leilão histórico, destacando os números impressionantes e saiba como os brasileiros podem se beneficiar dessa oportunidade.

Leilão surpreendente

O Programa Desenrola Brasil abriu caminho para um leilão que resultou em descontos extraordinários. No total, foram oferecidos descontos surpreendentes que somaram um montante impressionante de R$ 126 bilhões para a renegociação de dívidas.

Em suma, esse valor representa uma esperança real para aqueles que enfrentam o peso das dívidas em suas vidas financeiras. O leilão contou com a participação de 654 empresas, todas ansiosas para oferecer os maiores descontos possíveis. Dessa forma, o índice médio de desconto para a renegociação de dívidas atingiu um notável patamar de 83%.

Dentro desse contexto, foram ofertados descontos de R$ 59 bilhões para dívidas até R$ 5 mil e R$ 68 bilhões para dívidas com valores entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. Surpreendentemente, o lote que ofereceu o maior desconto médio, chegando a incríveis 96%, foi o das dívidas de cartão de crédito.

Priorizando o alívio financeiro

Em uma etapa subsequente, o Programa Desenrola Brasil deve focar na renegociação de dívidas com a garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO). Em resumo, essa fase priorizará dívidas com valores atualizados de até R$ 5 mil, permitindo que sejam renegociadas de maneira conveniente, seja à vista ou por meio de parcelamento.



Contudo, as dívidas que não se qualificarem para o financiamento com garantia ainda terão a oportunidade de serem pagas na plataforma, à vista, aproveitando o desconto oferecido pelo credor.

O volume financeiro disponível para renegociação, após a aplicação dos descontos, é substancial, totalizando R$ 25 bilhões. Desse montante, R$ 13 bilhões destinam-se a dívidas de até R$ 5 mil, enquanto R$ 12 bilhões abrangem dívidas com valores entre R$ 5 mil e R$ 20 mil.

Além disso, o número de contratos de dívidas passíveis de negociação pode chegar a impressionantes 60 milhões, sendo 51 milhões para dívidas de até R$ 5 mil e 9 milhões para dívidas superiores a R$ 5 mil.

Nesta fase, o Desenrola Brasil pode beneficiar até 32 milhões de pessoas, incluindo 21 milhões que poderão aproveitar a renegociação com a garantia do FGO.

Plataforma de renegociação

A abertura do Programa Desenrola Brasil para a população elegível está prevista para o início de outubro. Nessa fase crucial, será lançada uma plataforma que permitirá a todos os interessados renegociar suas dívidas. Assim, com descontos consideráveis e escolher entre o pagamento à vista ou em até 60 meses, com juros limitados a 1,99% ao mês.

Desse modo, para ter acesso à plataforma e começar o processo de renegociação, é necessário fazer o cadastro no Gov.br, em contas de categoria prata ou ouro. Uma vez que esse passo simples permitirá que os brasileiros aproveitem ao máximo os descontos oferecidos pelo Programa Desenrola Brasil e busquem a tão desejada estabilidade financeira.

Um destaque na economia

Certamente, o Programa Desenrola Brasil concluiu um leilão de renegociação de dívidas que se destacou pela magnitude dos descontos oferecidos. Visto que com R$ 126 bilhões em descontos disponíveis e uma média de desconto de 83%, essa iniciativa governamental abre portas para milhões de brasileiros que enfrentam dívidas negativadas.

Com a plataforma de renegociação prestes a ser lançada em outubro, é hora de os interessados se prepararem para aproveitar essa oportunidade única e aliviar o peso das dívidas em suas vidas financeiras. De modo geral, os números do Desenrola são relevantes para a economia atual de forma ampla.