Reportagem: Casa de Ciryl Gane roubada durante evento do UFC Paris

O headliner do UFC Paris, Ciryl Gane, teria sido roubado enquanto lutava no evento do último sábado, de acordo com uma nova reportagem do jornal francês Le Parisian.

De acordo com o relatório, ladrões supostamente saquearam a casa de Gane em Nogent-sur-Marne durante seu evento principal com Serghei Spivac na Accor Arena, em Paris. A polícia foi chamada à residência de Gane na manhã de domingo e supostamente descobriu uma entrada forçada pela porta da frente e itens desaparecidos totalizando mais de US$ 150.000 euros, ou mais de US$ 166.000.

Entre os itens supostamente removidos da residência de Gane estão joias e um relógio Rolex. O relatório também cita uma fonte anônima que alega que um membro da comitiva de Gane pode ter alertado os ladrões da agenda do ex-campeão interino dos pesos pesados ​​para ajudar a preparar tudo.

As mensagens enviadas a vários membros da equipe de Gane pelo MMA Fighting não foram retornadas imediatamente.

A vitória por nocaute técnico no segundo round de Gane no sábado foi muito necessária após uma derrota por finalização no primeiro round para o campeão dos pesos pesados ​​Jon Jones no UFC 285. “Bon Gamin” se manteve na discussão do campeonato em uma interessante divisão de pesos pesados ​​à frente de Jones ‘ próxima defesa de título contra o ex-campeão Stipe Miocic no UFC 295 em novembro.