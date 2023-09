Repórter mostra mulher nua em seu quarto durante transmissão ao vivo antes de Argentina x Equador

A momento curioso ocorreu durante uma reportagem sobre a seleção do Equador antes do início das eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo contra a Argentina.

Um repórter cometeu um erro que imediatamente se tornou viral. Ele focou a câmera em uma mulher de calcinha que parecia estar no mesmo quarto de hotel que ele.

João Francisco Ruedaum repórter de Guayaquil que está hospedado em um hotel em Buenos Aires, foi solicitado pelo estúdio a trocar sua câmera porque ela estava claramente iluminada.

Porém, quando quis trocá-la, ativou a câmera principal, e no quadro apareceu uma mulher mal coberta por uma toalha, e ela foi claramente pega de surpresa: “Tem alguém nu ali, cuidado. Mude essa imagem “, ele foi questionado.

Quem estava na toalha?

A mulher que se presume ser a pessoa em questão teve uma resposta humorística ao que aconteceu.

Depois que o vídeo se tornou viral nas redes sociais, a mulher citada no vídeo foi Romina Riera Rendónque também esteve em Buenos Aires, Argentina.

Embora não tenha sido verificado que seja ela, Romina Riera está na cobertura da Ecuagol, que publicou uma curiosa imagem dela ainda criança, de toalha, com a mensagem: “Tem coisas que nunca vão mudar na vida.

Até aqui, João Francisco Rueda não comentou o ocorrido no hotel da capital argentina e a cobertura da partida de quinta-feira transcorreu normalmente.