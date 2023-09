Representante. Lauren Boebert e Date apalpam as virilhas um do outro no novo vídeo do teatro

Representante. Lauren Boebert A noite de Annabeth dentro de um teatro em Denver foi muito mais prática do que parecia inicialmente – um novo vídeo mostra ela apalpando a virilha de seu namorado enquanto ele dá uma patada agressiva em seu seio.

No novo videoclipe de vigilância – gravado na noite de domingo durante uma apresentação de “Beetlejuice” – o acompanhante de Boebert primeiro estende a mão para acariciar seu seio direito e quase imediatamente coloca a mão entre as pernas dele.

Apalpar seu peito continua ao longo do clipe e, eventualmente, a congressista dos EUA também coloca a outra mão na virilha dele.

Como informamos anteriormente, outros clipes revelaram que Boebert também estava vaporização ilegal dentro do teatro – algo que ela negou – e isso eventualmente fez com que ela e seu acompanhante expulso da apresentação. Para garantir, ela dispensou um funcionário do teatro na saída.