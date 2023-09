Representante. Lauren Boebert, Theatre Date’s Bar inundado de críticas negativas

Representante. Lauren BoebertA noite prática de No teatro fez com que um bar do Colorado fosse inundado com um monte de críticas negativas… tudo porque o cara com quem estava brincando é o dono.

O encontro de Lauren naquela noite, Quinn Gallagheré dono do Hooch Craft Cocktail Bar em Aspen, e as pessoas on-line têm recorrido ao Yelp para expressar seu desgosto – mas estão mais furiosos com a noite dele do que com o negócio em si.

Um Yelper disse que Quinn é “perturbador e desrespeitoso em locais públicos”, uma referência óbvia ao episódio da semana passada. momento capturado pela câmera enquanto ele e Boebert curtiam o musical “Beetlejuice” … e um ao outro.

Outro escreveu: “Este lugar é uma merda, a menos que você admire um proprietário que namora Boobert [sic] e causa confusão em uma peça de teatro” – enquanto outra pessoa acrescentava: “O proprietário está matando a vovó Boebert, de 36 anos, que apoiou uma insurreição contra a América!”



Reproduzir conteúdo de vídeo





10/09/23

A conversa no Yelp ficou tão ruim que a plataforma teve que desativar temporariamente as avaliações – algo que o site costuma fazer quando vê um rápido aumento no número de pessoas bombardeando uma empresa com avaliações.

Mas não parou por aí – a página de Hooch no Facebook foi recebida com a mesma energia negativa… e sua conta no Instagram também desativou comentários.



Reproduzir conteúdo de vídeo





18/09/23 TMZ. com

Como informamos, trouxemos Lauren para DC, e ela nos disse que Quinn é um cara legal, mas um segundo encontro não está no futuro deles… algo que ela atribui abertamente às suas diferenças políticas.