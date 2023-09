Representante. O marido afastado de Lauren Boebert assume a responsabilidade pela conexão

Representante. Lauren Boebert não tem culpa por sua atrevida ligação com o teatro – seu ex-marido é na verdade responsável por torná-la uma solteira com tesão… é o que diz o próprio homem.

Jason Boebert – quem está no meio de uma divórcio agora com a congressista do Colorado – acessou o Facebook na segunda-feira para defender sua futura ex-esposa … dizendo que as pessoas não deveriam atacar Lauren por o comportamento delae em vez disso venha atrás dele.