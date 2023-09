Resenha literária da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas

Brás Cubas (o narrador): Um homem da elite brasileira do século XIX, caracterizado por sua falta de ambição, cinismo e desencanto com a vida. Seu retrato como anti-herói é uma das características mais marcantes da obra.

Virgília: Uma senhora casada que é o grande amor da vida de Brás Cubas. Ela é casada com Lobo Neves, mas inicia um relacionamento extraconjugal com Brás Cubas. Sua personagem simboliza a falta de moral e a decadência da elite da época.

Marcela: Figura feminina importante na vida de Brás Cubas. Ela é uma cortesã com quem Brás Cubas se envolve após seu relacionamento com Virgília. A relação com Marcela também reflete a superficialidade das relações amorosas na sociedade retratada na obra.