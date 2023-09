Restituição do Imposto de Renda: calendário completo e atualizado

A Receita Federal pagou no último dia 31 de agosto o 4º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2023. Milhões de contribuintes já receberam os valores devidos, e agora falta apenas uma chance regular para que as pessoas recebam a restituição dos valores pagos a mais em impostos no ano de 2022.

Portanto, quem ainda aguarda o pagamento do IR deve ficar atento, pois faltam poucos dias para a Receita Federal pagar o 5º e último lote de restituição do imposto de renda 2023.

Quando posso consultar o 5º lote de restituição do IR?

O Fisco definiu o calendário de pagamento dos lotes de restituição do Imposto de Renda 2023 há bastante tempo. Os repasses acontecem em cinco lotes, todos os anos, contemplando milhões de contribuintes. Contudo, ainda não é possível consultar o 5º lote de restituição.

Tradicionalmente, a Receita libera a consulta aos contemplados apenas uma semana antes da data do pagamento dos lotes. Em outras palavras, as pessoas só podem consultar os lotes, conferindo se foram contempladas com a restituição, uma semana antes do pagamento, ao menos em regra geral.

Calendário atualizado do IRPF 2023

O calendário atualizado do pagamento dos lotes de restituição do Imposto de Renda 2023 ocorre uma vez por mês. Em síntese, a Receita Federal realiza os repasses no último dia útil de cada mês, beneficiando assim novos grupos mensalmente.

Os pagamentos tiveram início em maio, último mês de entrega das declarações do IRPF 2023, e vão seguir até setembro, totalizando cinco meses de restituição do imposto de renda, portanto, cinco lotes.

Veja abaixo as datas de pagamento dos lotes de restituição do IR 2023:



1º lote – 31 de maio (LIBERADO);

2º lote – 30 de junho (LIBERADO);

3º lote – 31 de julho (LIBERADO);

4º lote – 31 de agosto (LIBERADO);

5º lote – 29 de setembro.

Como o pagamento do último lote regular de restituição só acontecerá no dia 29 de setembro, a Receita irá liberar as consultas apenas uma semana antes. Em outras palavras, os contribuintes terão que controlar a ansiedade e esperar até o dia 22 de setembro para consultarem o lote, ou seja, por mais duas semanas.

Como consultar o 5º lote de restituição?

Os contribuintes que estão ansiosos pelo 5º lote de restituição terão que fazer quatro passos simples para consultar o lote e descobrir se terão direito a algum valor, a partir do dia 22 de setembro. Confira abaixo quais são as etapas:

Acesse o site da Restituição do Imposto de Renda; Informe o número do CPF e a data de nascimento; Clique na opção “Meu Imposto de Renda”; Selecione o campo “Consultar Restituição”.

Além disso, o contribuinte ainda poderá acessar o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

As pessoas também podem realizar uma consulta completa da situação das suas declarações. Para isso, só precisam acessar o extrato de processamento pelo e-CAC, conferindo se existe alguma pendência ou erro nos documentos.

Receita recebeu mais declarações que o esperado

Neste ano, a Receita Federal recebeu cerca de 41,15 milhões de declarações, número que superou as estimativas do fisco. Em resumo, houve 1,6 milhão de documentos entregues a mais do que o projetado, visto que o órgão aguardava o envio de 39,5 milhões de documentos em 2023.

De acordo com a Receita, 60% dos contribuintes que enviaram a declaração terão direito à restituição do Imposto de Renda 2023. Isso quer dizer que a maioria das pessoas que entregaram o documento à Receita terá algum valor restituído. Por isso, é muito importante ficar atento a todas as informações referente à restituição.

Receita Federal já pagou quatro lotes

A Receita Federal já realizou o pagamento de quatro lotes de restituição do Imposto de Renda. Veja abaixo a quantidade de contribuintes contemplados em cada um dos lotes:

1º lote de restituição

O primeiro lote, pago em 31 de maio, destinou-se a pessoas com prioridade legal, incluindo idosos, contribuintes com alguma deficiência e pessoas cuja maior fonte de renda se origine do magistério. Mais de 4,1 milhões de contribuintes foram contemplados com o pagamento de R$ 7,5 bilhões.

2º lote de restituição

Por sua vez, o segundo lote de restituição do IRPF 2023 contemplou mais de 5,1 milhões de contribuintes. O pagamento total também chegou a R$ 7,5 bilhões, que caíram diretamente nas contas informadas pelas pessoas em suas declarações.

3º lote de restituição

No final de julho, ocorreu o pagamento do terceiro lote de restituição do imposto de renda. Em suma, 5,6 milhões de contribuintes foram beneficiados com um valor total de R$ 7,5 bilhões.

4º lote de restituição

Na última quinta-feira (31), a Receita pagou o quarto lote de restituição do IRPF 2023. Cerca de 6,1 milhões de contribuintes receberam em suas contas um valor total de R$ 7,5 bilhões.

Por fim, vale destacar que os contribuintes não prioritários que entregaram as declarações antecipadamente receberam a restituição mais cedo que os demais. Por isso que a Receita Federal sempre alerta sobre o período de entrega dos documentos. Quanto mais cedo o envio, mais rápida é a restituição do imposto de renda.