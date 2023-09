Resto do Mundo aplica goleada e conquista título do Campeonato de Futsal de Penedo 2023

A edição 2023 do Campeonato Municipal de Futsal promovido pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), terminou com uma goleada de 4 x 1 da equipe Resto do Mundo contra o time Amigos do Trabalho.

O título foi conquistado na noite da última sexta-feira, 15, no ginásio Padre Manoel Vieira, onde as torcidas lotaram as arquibancadas para prestigiar a partida final da competição iniciada com 24 equipes.

A disputa também foi transmitida ao vivo, pelo YouTube, e pode ser conferida clicando aqui.

O incentivo ao esporte amador no governo Ronaldo Lopes/João Lucas também acontece nos gramados, com o Campeonato Municipal de Futebol Master, já definidos os confrontos da fase semifinal.

FUTEBOL MASTER

No próximo domingo, 24, as equipes Ramalhão, Amigos FC, Resenha dos Boleiros e Rochedos voltam ao campo do Sinimbu, na orla de Penedo, para decidir quem disputará o título.

Rochedos e Ramalhão entram em campo às 8 horas, com o segundo confronto a partir das 10 horas, entre Amigos FC e Resenha dos Boleiros.

