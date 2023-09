Resultado da pesagem de Canelo x Charlo: Canelo Alvarez e Jermell Charlo ganham peso

Canelo Alvarez e Jermell Charlo estão prontos para a guerra.

Os dois headliners do boxe atingiram com sucesso seus pesos-alvo na pesagem de Canelo x Charlo na sexta-feira em Las Vegas. Alvarez e Charlo inclinaram a balança para 167,4 libras, chegando com 0,6 libras de sobra para a luta pelo campeonato de 168 libras.

Alvarez, 33, é o campeão indiscutível dos supermédios do boxe. Reconhecido internacionalmente como uma das faces do boxe, Alvarez busca continuar sua campanha invicta em 2023 ao colocar seus WBA, WBC, IBF, WBO e O anel cinturões dos supermédios em jogo. Alavarez defendeu seus títulos com decisão unânime sobre John Ryder em maio passado.

“Acho que vai ser uma grande luta. O fator tamanho não importa aqui”, disse Alvarez. “Já fiz isso antes e me senti bem, vai ser uma grande luta e estou pronto para tudo.”

Charlo, 33, é o campeão indiscutível dos médios leves do boxe. Ele competiu pela última vez em maio de 2022, com uma vitória por nocaute no 10º round sobre Brian Castaño. Em uma jogada ambiciosa, Charlo agora sobe duas categorias de peso para lutar pelo título de Canelo.

“Quando chega a hora de entrar no ringue, sabemos que horas são”, disse Charlo. “Não importa o quanto eles o exaltem. Eles fizeram isso aparecer aqui. Eu adoro isso, eu gosto disso. Eu faço isso por nós, querido. Faço isso por aquela cultura de que falam. Faço isso pela cultura que eles odeiam. Está na hora. Eu sou um péssimo filho da puta.

Canelo x Charlo acontece sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Confira os resultados completos da pesagem de Canelo x Charlo abaixo.

Cartão Principal (FITE TV às 20h (horário do leste dos EUA))

Canelo Álvarez (167,4) vs. Jermel Charlo (167,4)

Jesus Ramos (153,4) x Erickson Lubin (153,4)

Yordenis Ugas (147) vs. Mário Barrios (146,8)

Elias Garcia (159,6) vs. Armando Resendiz (159.6)

Preliminares (luta de MMA às 17h30 horário do leste dos EUA)

Frank Sanchez (241,6) x Scott Alexander (217,8)

Oleksandr Gvozdyk (174,3) vs. Isaque Rodrigues (183,2)

Terrell Gausha (162,4) vs.