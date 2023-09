Resultado da pesagem do UFC 293: Israel Adesanya e Sean Strickland acertam a marca, 1 lutador erra por quase 4 libras

Israel Adesanya e Sean Strickland marcaram presença na luta principal do UFC 293, mas um dos companheiros de equipe de Adesanya não teve tanta sorte.

Na pesagem oficial de sexta-feira, Adesanya e Strickland ganharam peso com sucesso para a disputa pelo título dos médios, que será a atração principal do evento de sábado na Qudos Bank Arena, em Sydney, Austrália.

O campeão Adesanya foi o primeiro lutador a subir na balança e atingiu a marca de 184,8 quilos. Strickland apareceu mais tarde no processo e embora precisasse se despir, ele também atingiu com sucesso o limite da luta pelo campeonato de 184,9 libras.

Assista à pesagem dos lutadores do evento principal abaixo.

A única falta na pesagem oficial foi Shane Young, companheiro de equipe de Adesanya no City Kickboxing, que estava escalado para enfrentar Gabriel Miranda no peso pena. Young pesava 149,75 libras, 3,75 libras acima do limite para uma luta sem título (incluindo o subsídio de uma libra). O UFC anunciou posteriormente que Young x Miranda prosseguirá como uma luta peso-casado, com Young perdendo 30 por cento de sua bolsa como penalidade.

Assista aos destaques da pesagem oficial acima.

Também digno de nota, o contendor dos médios mais bem classificado, Jared Cannonier, pesou como reserva para o evento principal. Ele atingiu com sucesso o peso de 184,85 libras.

Confira abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 293.

Cartão Principal (ESPN+ às 22h (horário do leste dos EUA))

Israel Adesanya (184,8) x Sean Strickland (184,9)

Tiwasa (265,6) vs. Alexandre Volkov (262,9)

Manel Kape (126) vs. Felipe dos Santos (125.4)

Justin Tafa (265,2) vs.

Tyson Pedro (205,45) x Anton Turkalj (205,35)

Preliminares (ESPN/ESPN+/ABC às 20h (horário do leste dos EUA))

Carlos Ulberg (204,7) vs. Da Un Jung (205.3)

Jack Jenkins (145,85) vs. Chepe Mariscal (145,85)

Jamie Mullarkey (155,35) vs. João Makdessi (155.1)

Nasrat Haqparast (155,85) x Landon Quinones (155,75)

Preliminares iniciais (ESPN+ às 18h30 horário do leste dos EUA)

Diamante de Sangue (170,25) vs. Charlie Radtke (170,3)

Shane Young (149,75)* x Gabriel Miranda (144,95)

Kevin Jousset (170,5) vs. Kiefer Crosbie (170,85)

Jared Cannonier (184,85)**

*Jovem perdeu peso. Sua luta contra Gabriel Miranda continuará no peso catch, com Young perdendo 30% de sua bolsa como penalidade

**Cannonier pesou com sucesso como reserva para a luta principal do campeonato dos médios