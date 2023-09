Resultado da pesagem do UFC Vegas 79: Rafael Fiziev e Mateusz Gamrot prontos para confronto de desafiantes

Rafael Fiziev e Mateusz Gamrot estão empatados para a atração principal de sábado.

Os contendores dos leves se enfrentam na luta principal do UFC Vegas 79, com o vencedor provavelmente se aproximando da disputa pelo título. O confronto foi oficializado na pesagem de sexta-feira, com Fiziev sendo o primeiro lutador a subir na balança. Ele pesava 156 libras, o máximo para uma luta sem título dos leves, e Gamrot o seguiu logo depois com exatamente o mesmo peso.

Fiziev atualmente ocupa a 7ª posição no MMA Fighting Global Rankings, uma posição à frente de Gamrot na 8ª posição.

Na co-luta principal de sábado, Dan Ige enfrenta Bryce Mitchell no peso pena. Nenhum dos lutadores teve qualquer problema com a balança, com ambos fazendo uso da margem de uma libra para uma luta sem título para pesar com sucesso 146 libras.

Todos os 22 lutadores que competiram no UFC APEX neste fim de semana ganharam peso com sucesso.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 79.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Rafael Fiziev (156) vs. Mateusz Gamrot (156)

Bryce Mitchell (146) vs.

Marina Rodriguez (116) x Michelle Waterson-Gomez (115,5)

Bryan Battle (171) vs.

Ricardo Ramos (146) vs. Carlos Jourdain (145,5)

Preliminares (ESPN + às 16h ET)

Dan Argueta (136) vs. Milhas Johns (136)

Tim Means (171) vs. Andre Fialho (171)

Jacob Malkoun (186) vs.

Mohammed Usman (237) x Jake Collier (256,5)

Mizuki Inoue (115,5) vs.

Montserrat Rendón (135) vs. Tamires Vidal (134)