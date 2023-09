Resultados da 7ª temporada do DWCS, semana 5: Brendson Ribeiro é a manchete da noite de 5 contratos com nocaute estrondoso

Brendson Ribeiro teve um início estrondoso de carreira no UFC.

O meio-pesado brasileiro de 26 anos foi um dos cinco ganhadores de contrato no evento desta terça-feira. Série de concorrentes evento, fechando um acordo com o UFC por seu nocaute explosivo no primeiro round sobre Bruno Lopes dentro do UFC APEX.

Apesar de ter sido mais do que um azarão de 4 para 1, Ribeiro (15-5, 1 NC) preservou sua taxa de finalização de 100 por cento com uma sequência de destaques, derrubando Lopes (11-1) com uma bela dobradinha antes de apagar as luzes de seu inimigo anteriormente invicto com uma onda monstruosa de socos subsequentes. O tempo oficial da paralisação veio apenas aos 3:47 do início da luta.

“Fique ligado, fique alerta, porque ‘O Gorila’ está aqui agora”, disse Ribeiro. “Eu quero uma briga. Dana, me coloque para lutar no Brasil, 4 de novembro [at UFC Sao Paulo]. Por que não?”

Entre os outros destaques da noite estava o peso galo ucraniano Serhiy Sidey (10-1), que nocauteou Ramon Tavares (8-1) rapidamente – embora polêmico – aos 2:26 do primeiro round. derrubou Tavares com um contra-ataque rápido como um raio e, em seguida, atacou com chutes de acompanhamento para fazer com que o árbitro Kevin MacDonald interrompesse a disputa.

Infelizmente, o replay pareceu mostrar que Tavares ainda estava na luta, porém os executivos do UFC ainda gostaram do que viram de Sidey e fecharam um acordo com ele.

Por causa da polêmica paralisação, White anunciou que o UFC está trazendo Tavares de volta para mais uma oportunidade na semana 10 desta temporada da promoção Série de concorrentes.

Em outra parte da noite, o ex-lutador universitário Dylan Budka (7-2) derrotou Chad Hanekom (9-3) e derrotou Chad Hanekom (9-3) para vencer uma disputa tranquila de pesos médios por meio de pontuações unânimes de 29-28. Os dois prospectos passaram a maior parte da luta lutando por quedas ao longo da cerca, com Budka saindo vitorioso em uma luta que deixou Dana White proclamando-a como uma das piores que ele já viu em Série de concorrentes história.

Apesar disso, White ofereceu a Budka a oportunidade de reduzir para 170 libras e competir na categoria meio-médio do UFC com a ajuda do UFC Performance Institute.

O peso pena brasileiro Jean Silva (11-2) venceu uma disputa divertida sobre Kevin Vallejos (11-1), tomando a decisão no placar unânime de 29-28 após vencer os dois últimos rounds.

Um companheiro de equipe de 26 anos Série de concorrentes ex-alunos Carlos Prates e Caio Borralho, Silva ficou um passo atrás no primeiro round técnico, mas voltou à vida e quase nocauteou Vallejos com uma enorme saraivada de tiros ao longo da cerca no segundo, balançando seu adversário até então invicto com um joelhada brutal na cabeça seguida de uma cotovelada em pé. Improvavelmente, Vallejos sobreviveu até a buzina, mas Silva continuou investindo durante todo o quadro final para ganhar seu contrato e se juntar a seus companheiros no elenco do UFC.

Na abertura da noite, o peso mosca brasileiro Dione Barbosa (6-2) aproveitou ao máximo sua oportunidade de curto prazo, garantindo um contrato com o UFC com um armlock no primeiro round de Rainn Guerrero (5-2) após aceitar a luta como um substituto tardio. com uma semana de antecedência. A produtora do Kings MMA, de 31 anos, arrebatou a finalização da última posição aos 4:35 do round de abertura, mostrando sua perspicácia no combate após uma queda precoce de Guerrero.

Confira os resultados completos da 7ª temporada do DWCS, semana 5 abaixo.