Resultados da 7ª temporada do DWCS, semana 6: outra noite de 5 contratos, 3 perdedores ganham dinheiro

Cinco lutadores ganharam contratos do UFC na semana 6 da 7ª temporada do DWCS, e até três lutadores que perderam suas lutas levaram para casa o dinheiro das vitórias por esforços corajosos.

O CEO do UFC, Dana White, classificou o evento de terça-feira como a “melhor noite da temporada” e, com lutas e finalizações cheias de ação, não foi difícil entender o porquê. Entre os contratados: James Llontop, Jhonata Diniz, Steven Nguyễn, Julia Polastri e Jean Matsumoto.

Kasey Tanner, Ạ.J. Cunningham e Patricia Alujas foram o trio que recebeu o dinheiro das vitórias, apesar das perdas, embora os contratos tenham sido evitados no show do UFC APEX, em Las Vegas.

Llontop derrota Lewis

Os socos certeiros e a técnica nítida de James Llontop venceram o dia contra o arriscado Malik Lewis na luta final da noite. No primeiro round, foi uma cotovelada no clinche que surpreendeu Lewis. No segundo, foi um chute no corpo que o colocou em modo de sobrevivência. E no terceiro, foi uma cotovelada que derrubou Lewis duas vezes, que foi forte o suficiente para sobreviver, mas não o suficiente para evitar que dois placares de 30-26 terminassem com um shutout de 30-27.

Diniz desliga selvagem Neves

O ex-campeão de kickboxing Jhonata Diniz estava muito ocupado com Eduardo Neves, cuja grande estatura desmentia um soco incrivelmente rápido e ataques furtivos explosivos. Diniz perseguiu o adversário, implacável, até acertar uma direita que obrigou Neves a dar uma joelhada. Por um segundo, parecia que Neves poderia sobreviver enquanto perseguia Diniz pela jaula com vários tiros selvagens. Mas ele acertou uma direita que o nocauteou, e foi finalizado aos 3:15 do primeiro round.

Nguyen impede Cunningham de pé

Steven Nguyen precisava do árbitro Mark Smith para salvar AJ Cunningham – duas vezes – em sua exibição encantadora na terceira vez. O jab de Nguyen acertou Cunningham antes que uma mão direita derrubasse o parceiro de treino de Bryce Mitchell no último segundo do primeiro round. O gongo salvou Cunningham, mas ele estava com tempo emprestado quando o segundo round começou, e Nguyen fechou o acordo com uma enxurrada de socos que forçou a paralisação por nocaute técnico permanente.

Pais adotivos mostra uma sequência média contra Cervejas

Em sua segunda aparição no DWCS, Julia Polastri desceu alegremente por Patricia Alujas, batendo-a antes de atacar Matt Hughes e levar seu oponente através da jaula para derrubá-la na frente de White. Não contente em manter a posição, Polastri bateu nas costas de Alujas até o estrangulamento e, aos 4h05 do segundo round, ela venceu por finalização.

Matsumoto e Tanner dá uma surra

Foram três rounds de ação ininterrupta entre os pesos galo Jean Matsumoto e Kasey Tanner, e embora Tanner tenha feito o possível para se manter em pé, foi apenas no tatame que ele teve vantagens significativas. Caso contrário, Matsumoto passou a maior parte da luta no controle na trocação, acertando chutes fortes na perna que transformaram a perna esquerda de Tanner em uma bagunça inchada. Os juízes deram a Matsumoto a decisão unânime por 30-27 e 29-28 duas vezes.

Resultados completos da 7ª temporada do DWCS, semana 6:

James Llontop derrotou. Malik Lewis por decisão unânime (30-27, 30-26, 30-26)

Jhonata Diniz def. Eduardo Neves via TKO (punch) – Round 1, 3:15

Steven Nguyen derrotou. AJ Cunningham por nocaute técnico (socos) – Round 2, 4:06

Júlia Polastri derrotou. Patricia Alujas por finalização (mata-leão) – 2º round, 4m05s

Jean Matsumoto derrotou. Kasey Tanner por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)