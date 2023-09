Resultados da 7ª temporada do DWCS, semana 7: o peso pesado invicto do Daguestão, Shamil Gaziev, é a manchete da noite de 4 contratos

O Daguestão tem uma nova perspectiva de invencibilidade no UFC — e este é um peso pesado.

Ex-jogador de vôlei da seleção do Daguestão antes de ser descoberto pelo lendário técnico de MMA Abdulmanap Nurmagomedov, Shamil Gaziev (11-0) precisou de apenas três minutos para demolir Greg Velasco (6-1), até então invicto, e garantir um contrato óbvio com o UFC. na terça-feira Série de concorrentes luta principal do UFC APEX.

Gaziev, de 33 anos, derrubou Velasco no primeiro soco da luta, uma direita maluca que imediatamente colocou o americano na defensiva. Gaziev então atacou sua presa caída, pegou as costas de Velasco na luta que se seguiu e forçou a finalização da luta com um mata-leão aos 2:38 do primeiro round.

“Meu objetivo é ganhar um título”, disse Gaziev. “Naquele dia, você me verá feliz.”

Talvez na atuação mais impressionante da noite, o peso leve brasileiro Kaynan Kruschewsky (15-1, 1 NC) colocou Dylan Mantello (7-3) para dormir para encerrar uma exibição brilhante, encerrando a noite do adversário com um mata-leão menos mais de três minutos de luta.

Kruschewsky, 30, começou em chamas, atacando Mantello com socos e socos diretos. Ele então derrubou Mantello e finalizou a luta, fechando seu contrato com o UFC com uma facilidade impressionante. A paralisação ocorreu oficialmente aos 2:52 do primeiro round.

A luta de abertura do card viu o peso mosca brasileiro Igor da Silva (8-0), de 20 anos, passar por cima de Jhonata Silva (8-2) em uma atuação emocionante para ganhar seu contrato com o UFC.

A perspectiva mais jovem neste Série de concorrentes Na temporada, Lula derrubou seu compatriota duas vezes com ganchos de esquerda antes de selar sua vitória com uma série de socos no ground and libra aos 2:37 do segundo round.

O último contrato da noite com o UFC foi para a peso palha brasileira Stephanie Luciano (5-1-1), que se esforçou para empatar de virada contra Talita Alencar (4-0-1).

Jogadora de jiu-jitsu condecorada, Alencar controlou os dois primeiros rounds com suas quedas e luta sufocante, mas perdeu gás no terceiro round e Luciano aproveitou a vantagem, acertando Alencar com socos em grupos para ganhar um round de 10-8, liderando os três os juízes entreguem corretamente 28-28 scorecards.

Luciano acabou vencendo a trocação por 89 a 32 e defendeu 14 das 18 tentativas de queda. Ao fazer isso, ela impressionou o presidente do UFC, Dana White, o suficiente para conseguir um contrato com o UFC.

O único vencedor da noite a não assinar contrato com o UFC foi o peso leve Daniel Allen (5-0), de 31 anos, que tomou uma decisão difícil sobre Jacobi Jones (6-2).

Apesar de ter sido duas vezes lutador JUCO All-American, Allen liderou a dança de pilar a poste com seu boxe, apimentando Jones com jabs longos e socos diretos enquanto usava seu comprimento para frustrar seu compatriota americano. No final, todos os três juízes marcaram a luta para Allen por 30-27, 30-27 e 29-28, porém o desempenho não foi convincente o suficiente para White lhe conceder uma vaga no UFC.

Confira os resultados completos da 7ª temporada do DWCS, semana 7 abaixo.