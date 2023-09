Resultados da 7ª temporada do DWCS, semana 8: slugfests consecutivos ancoram a noite de 6 contratos

Não é todo dia que lutadores que perdem conseguem contratos do UFC, mas depois de duas lutas incríveis – sem dúvida candidatos à “Luta do Ano” – dois deles conseguiram uma passagem para o octógono na Semana 8 da sétima temporada do DWCS.

O CEO do UFC, Dana White, concedeu contratos a Angel Pacheco e Carli Judice, que perderam respectivamente no peso pena e no peso mosca, junto com os vencedores Danny Silva e Ernesta Kareckaite. O quarteto quebrou recordes do UFC em golpes significativos ao se enfrentarem por 15 minutos, de certa forma ofuscando as finalizações rápidas do carretel de destaques entregues no início e no final do card de terça-feira no UFC APEX.

Barlow fecha show com força

Os novatos do Tennessee e às vezes amigos Danny Barlow e Rahaem Forest colidiram com violência, e “Mão Esquerda para Deus” de Barlow deu a palavra final, deixando Forest com as pernas bambas antes da paralisação aos 1:19 do primeiro round. Forest não foi derrotado, mas do jeito que as coisas estavam indo, ele certamente comeria lona se o árbitro Mark Smith não interviesse, e a Semana 8 terminou com outra finalização de destaque.

Peso pesado soneca termina em DQ

A disputa de pesos pesados ​​entre Mario Piazzon e Alexander Soldatkin foi pouco mais que um festival de clinch, onde nenhum dos lutadores fez muito para avançar em seu argumento por um contrato com o UFC. Quando o kickboxer Soldatkin conseguiu espaço, ele conseguiu disparar alguns golpes bastante severos, acertando Piazzon com um chute na cabeça antes que uma tentativa de queda desviasse sua atenção. Infelizmente para ele, outra joelhada pesada veio quando Piazzon estava com a mão estendida no tatame, e como a Comissão Atlética de Nevada o considerou um oponente caído, Piazzon conseguiu a vitória por desqualificação aos 0:20 do frame final.

O quase fim se transforma em um slugfest de cair os ouvidos

Danny Silva quase finalizou Angel Pacheco cedo com um gancho de esquerda. Mas quando Pacheco se recuperou, os dois travaram uma luta de três rounds que quebrou o recorde de trocação dos penas, com um total de 407 rebatidas entre eles. Silva claramente tinha vantagem no poder e, a cada round, machucava gravemente Pachecho, justificando placares unânimes de 30-27. Mas a luta foi muito mais acirrada do que parecia no papel, já que os dois lutadores tiveram seus momentos, com Pacheco revidando com o mesmo trabalho corporal brutal que recebeu. No final, White estava de pé e a orelha de Pachecho caía solta, resultado de orelha de couve-flor e cerca de três dúzias de cotovelos.

Kareckaite e Judice vai para a guerra

Ernesta Kareckaite e Carli Judice bateram um no outro por 15 minutos, desferindo 356 golpes entre eles em uma série ininterrupta de socos, chutes e joelhadas. A multidão no APEX aplaudiu a dupla de pé por sua exibição corajosa, mas foi Kareckaite quem venceu a disputa por decisão dividida por seu volume superior e agressividade, com dois juízes dando a ela a decisão de 29-28 contra uma dissidência por 29- 28 para Júdice. De acordo com a transmissão, Kareckaite quebrou o recorde do peso mosca com mais golpes no octógono, com 205.

Oliveira amidos Madrigal

Vinicius Oliveira quase depositou Victor Hugo Madrigal nas voltas de White e executivos do UFC com uma esquerda que encerrou a luta aos 3:02 do primeiro. Madrigal continuou avançando e acabou repetidamente no final dos socos de Oliveira. A incapacidade de pegar a sobra levou à sua morte e à 12ª vitória de Oliveira por nocaute – e a um contrato com o UFC.

Confira os resultados do DWCS abaixo.

Danny Barlow derrotou. Rahaem Forest por nocaute técnico (socos) – Round 1, 1:19

Mário Piazzon derrotou. Alexander Soldatkin por desqualificação (joelhada ilegal) – Round 3, 0:20

Danny Silva derrotou. Ángel Pacheco por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Ernesta Kareckaite derrotou. Carli Judice por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Vinicius Oliveira def. Victor Hugo Madrigal via KO (punch) – Round 1, 3:02