Resultados da pesagem do UFC Paris: pesos pesados ​​no ponto, Rose Namajunas é oficialmente peso mosca

Os headliners do UFC Paris, Ciryl Gane e Serghei Spivac, ganharam peso sem problemas, e a ex-campeã peso palha Rose Namajunas é peso mosca certificada por seu encontro com Manon Fiorot.

Um total de 22 lutadoras pesaram para o evento de sábado, e apenas uma lutadora preliminar falhou na balança: Zarah Fairn, que chegou com meio quilo a mais para uma luta de peso catch de 140 libras contra Jacqueline Cavalcanti na abertura do card preliminar. Autoridades disseram que Fairn tinha mais uma hora para atingir o limite e foi liberado pelos médicos para continuar perdendo peso.

O UFC Paris acontece sábado na Accor Arena, em Paris, e vai ao ar inteiramente na ESPN+.

Na luta principal, o ex-campeão interino dos pesos pesados ​​Gane marcou 250 libras em sua primeira aparição desde uma tentativa fracassada pelo título vago agora detido por Jon Jones. Spivac chegou 6 libras a mais, pesando 256 libras, naquela que é a maior oportunidade do moldavo até o momento, após três vitórias consecutivas.

Na co-luta principal, Namajunas subiu na balança com 125 libras em ponto para sua estreia como peso mosca do UFC. Ela enfrenta o emergente Fiorot, que já soma cinco vitórias consecutivas no octógono.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Paris.

Cartão principal (ESPN + às 15h ET)

Cyril Gane (250) vs. Sergei Spivac (256)

Manon Fiorot (125) vs.

Benoit Saint Denis (156) x Thiago Moisés (156)

Volkan Oezdemir (205) vs. Bogdan Guskov (205)

William Gomis (146) vs. Yanis Ghemmouri (146)

Morgan Charrière (146) vs. Manolo Zecchini (146)

Card Preliminar (ESPN + às 12h ET)

Taylor Lapilus (135) vs. Kyle Loughran (136)

Ange Loosa (171) vs. Rhys McKee (171)

Nora Cornolle (136) x Joselyne Edwards (136)

Farid Basharat (136) vs. Kleydson Rodrigues (134,5)

Zarah Fairn (140)* vs. Jaqueline Cavalcanti (139) – Luta de peso catch de 140 libras

* Fairn pesava inicialmente 140,5 libras e ganhou peso em sua segunda tentativa.