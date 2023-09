Resultados da pesagem Noche do UFC: Alexa Grasso e Valentina Shevchenko no ponto para revanche de alto risco

Alexa Grasso e Valentina Shevchenko estão prontas para acertar as contas.

Os lutadores principais do Noche UFC pesavam 124,5 libras na pesagem oficial de sexta-feira para a revanche pelo título peso mosca, que acontece no sábado na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Em seu primeiro encontro no UFC 285, Grasso derrotou Shevchenko por finalização no quarto round para encerrar o reinado de quatro anos de Shevchenko pelo título.

Assista aos destaques da pesagem oficial acima.

Grasso está invicto desde que subiu para 125 libras em 2020, após uma passagem difícil de 115 libras que a viu lutar com a redução de peso e ficar aquém dos principais nomes da divisão. Shevchenko busca reconquistar o título depois de ver uma seqüência de nove vitórias consecutivas conquistada por Grasso.

No ranking Pound-for-Pound do MMA Fighting, Grasso está em segundo lugar, uma posição à frente de Shevchenko, em terceiro.

Todos os 22 lutadores que competiram no card de sábado ganharam peso com sucesso, incluindo os co-candidatos peso meio-médio do evento principal Jack Della Maddalena e Kevin Holland. Houve um momento tenso para Della Maddalena quando ele apareceu por último na balança, mas depois de se despir atingiu 171 libras, peso máximo permitido para uma luta sem título meio-médio.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do Noche UFC.

Cartão Principal (ESPN+ às 22h (horário do leste dos EUA))

Alexa Grasso (124,5) x Valentina Shevchenko (124,5)

Kevin Holland (170,5) x Jack Della Maddalena (171)

(135) vs. Terrence Mitchell (135,5)

Daniel Zellhuber (156) x Christos Giagos (156)

Fernando Padilla (145,5) x Kyle Nelson (146)

Card Preliminar (ESPN+ às 19h (horário do leste dos EUA))

Loopy Godinez (116) vs.

Roman Kopylov (185,5) x Josh Fremd (185,5)

Edgar Chairez (126) vs. Daniel Lacerda (125.5)

Tracy Cortez (126) x Jasmine Jasudavicius (125,5)

Alex Reyes (155,5) x Charlie Campbell (155)

Josefine Knutsson (115,5) vs. Marnic Mann (115)