Resultados do Misfits Boxing 9: Idris Virgo força o corner de Aaron Chalmers a jogar a toalha

Idris Virgo certamente parecia um boxeador profissional invicto de 13 lutas contra Aaron Chalmers na luta principal do Misfits Boxing 9.

Depois de um susto inicial de Chalmers que teria proporcionado uma das maiores surpresas no cenário do boxe influenciador, Virgo mudou as coisas e derrubou Chalmers três vezes entre o segundo e o terceiro rounds para ganhar uma vitória por nocaute técnico em Newcastle, Inglaterra.

Chalmers quase tirou Virgem de lá no primeiro round, quando acertou um grande chute que congelou Virgem por um momento. O ex-competidor do Bellator conseguiu manter a compostura e continuou acertando figurões ao longo de um primeiro round impressionante, mas Virgo virou o jogo no segundo round com uma grande combinação que chamou a atenção de Chalmers. Virgem venceu a maioria das trocas do round, embora Chalmers tenha acertado a mão direita algumas vezes.

Virgo então dobrou Chalmers com um golpe feio no fígado que o jogou na tela, mas ele conseguiu chegar ao terceiro.

Os dois homens trocaram figurões em um emocionante terceiro round, mas Virgo derrubou Chalmers com outro golpe feio no corpo. Quando Chalmers voltou, ele foi atingido com o golpe final que fez com que a toalha fosse jogada para encerrar uma luta muito divertida.

No co-evento principal, Faze Temper voltou ao círculo quadrado pela primeira vez desde que foi parado por KSI em janeiro e fez com que tudo parecesse fácil contra Ginty. Temper derrubou o adversário três vezes no primeiro round, o que fez com que o árbitro acenasse para o fim da luta faltando cinco segundos para o final da estrofe.

Confira os resultados completos do Misfits Boxing 9 abaixo.

Cartão principal (DAZN às 14h ET)

Idris Virgem derrotou. Aaron Chalmers por nocaute técnico (paralisação de escanteio) – Rodada 3, 1:48

Faze Temper derrotado. Ginty por nocaute técnico – Round 1, 2:55

Ashley Rak-Su derrotou. Halal Ham por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Gabriel Silva venceu. Ben Davis por nocaute – Round 1, 1:55 | Assistir ao final

Armz Korleone derrotou. Domine Oogway por nocaute técnico – Round 1, 2:45

OJ Rose def. Callum Izzard por nocaute técnico – Round 3, 2:14

AJ Bunker derrotou. Little Bellsy por decisão unânime (40-36, 40-36, 40-37)

Pequeno Spartan Jay derrotou. Pully Arif por decisão dividida (38-39, 40-36, 38-37)

Carla Jade venceu. TashWeekender por decisão unânime (29-28, 30-28, 30-27)