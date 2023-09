Resultados do UFC Paris: Gane x Spivac

MMA Fighting tem resultados do UFC Paris para o card da luta Gane x Spivac, um blog ao vivo da luta principal e muito mais da Accor Arena em Paris no sábado.

Na luta principal, o ex-campeão interino dos pesos pesados ​​Ciryl Gane tenta se recuperar de uma decepcionante derrota por finalização para Jon Jones quando luta contra o contendor em rápida ascensão Serghei Spivac. Gane já disputou duas vezes o cinturão indiscutível do UFC, enquanto Spivac busca sua primeira oportunidade de título após finalizar seus últimos três adversários.

O co-evento principal carrega seu quinhão de intriga, já que a francesa Manon Fiorot busca a maior vitória de sua carreira ao lutar contra a bicampeã peso palha Rose Namajunas. Fiorot pode fazer 6 a 0 no UFC com vitória no sábado, enquanto Namajunas compete na categoria até 125 libras pela primeira vez na carreira. Quem sair vitorioso poderá ser o próximo a disputar o ouro peso mosca.

Confira abaixo os resultados do UFC Paris.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Cartão Principal (ESPN+15:00)

Cyril Gane vs. Sergei Spivac

Manon Fioro x Rose Namajunas

Benoit Saint Denis x Thiago Moisés

Volkan Oezdemir vs. Bogdan Guskov

William Gomis vs. Yanis Ghemmouri

Morgan Charrière vs. Manolo Zecchini

Card Preliminar (ESPN+12h30)

Taylor Lapilus vs. Kyle Loughran

Ange Loosa vs. Rhys McKee

Nora Cornolle x Joselyne Edwards

Farid Basharat vs. Claydson Rodrigues

Zarah Fairn vs. Jaqueline Cavalcanti