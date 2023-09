Resultados do UFC Paris: Manon Fiorot supera a ex-campeã Rose Namajunas e estraga a estreia no peso mosca

Manon Fiorot conquistou a maior vitória de sua carreira no UFC Paris.

A co-luta principal do peso mosca de sábado viu Fiorot enfrentar a bicampeã peso palha Rose Namajunas, com uma disputa pelo título potencialmente iminente para o vencedor. Diante de uma multidão barulhenta, a estrela francesa trabalhou e superou Namajunas por três rounds a caminho de uma vitória convincente por decisão unânime com pontuações de 30-27, 29-28 e 29-28.

Depois disso, Fiorot convocou uma chance para o vencedor da luta pelo título peso mosca em 16 de setembro entre a campeã Alexa Grasso e a ex-campeã Valentina Shevchenko.

“Em primeiro lugar, obrigado à multidão, foi inacreditável”, disse Fiorot. “Tenho muito respeito pela Rose, obrigado por aceitar a luta, Rose, ela continua incrível. Aquele era um ex-campeão, agora quero jogar pelo campeão. Valentina, quem estiver pronto, estou lá.”

“Com certeza, é claro”, acrescentou ela quando questionada se está pronta para lutar pelo próximo título. “Sou eu quem precisa pegar um desses campeões e mereço a chance de ser o campeão.”

Com Namajunas claramente abrindo mão de tamanho e força em sua nova divisão, não foi surpreendente vê-la usando sua velocidade para entrar e sair e atacar Fiorot. Porém, Fiorot manteve a paciência e marcou nos contra-ataques. À medida que o primeiro round avançava, Namajunas começou a encontrar seu alcance para dar socos à distância, mas ela parecia estar prejudicada por uma lesão no dedo mínimo direito.

Fiorot evitou uma tentativa de queda de Namajunas e continuou a marcar com golpes enquanto a ação avançava para o segundo round. Lá, Fiorot acertou um golpe que fez Namajunas desequilibrado cair e ela seguiu intimidando “Thug Rose” contra a cerca. Uma joelhada no corpo machucou Namajunas, depois Fiorot marcou com grandes socos na separação. Namajunas começou a lutar para diminuir a distância e, fora um choque de cabeças que deixou Fiorot sangrando na lateral da cabeça, ela não conseguiu causar nenhum dano maior.

O terceiro round foi mais do mesmo, com Fiorot se contentando em circular o centro do octógono e apimentar Namajunas com socos. Apesar do grande esforço de Namajunas, ela não conseguiu finalizar no final ou compensar a diferença no placar.

Fiorot permanece invicta no UFC por 6-0, o que a empata com a também candidata Erin Blanchfield pela mais longa sequência de vitórias na divisão peso mosca da promoção.

Namajunas perde duas lutas consecutivas pela primeira vez desde dezembro de 2014. Sábado marcou sua primeira luta desde o UFC 274 em maio de 2022, onde perdeu o título peso palha para Carla Esparza em uma derrota por decisão amplamente criticada em cinco rounds.