Retomada dos empréstimos estudantis: Os pagamentos vencem novamente; Como saber se é necessário reiniciar o pagamento?

TA administração Biden deve retomar a coleta de pagamentos de empréstimos estudantis nos próximos dias, apesar dos apelos de alguns progressistas para adiar o esforço. Um Departamento de educação o porta-voz afirmou que “mesmo que os republicanos fechem desnecessariamente o governo, os pagamentos dos empréstimos continuarão a ser devidos” a partir de outubro. Os juros sobre a maioria dos empréstimos federais começaram a acumular-se novamente em 1º de setembro, e espera-se que cerca de 28 milhões de mutuários façam um pagamento no próximo mês.

Embora as paralisações governamentais anteriores não tenham afetado a obrigação dos mutuários federais de empréstimos estudantis de efetuar pagamentos mensais, a situação atual apresenta novos desafios para o Departamento de Educação. O departamento ainda não divulgou um plano de contingência atualizado detalhando como reduziria as suas operações no caso de uma paralisação do governo.

No entanto, as autoridades confirmaram que a agência tem financiamento suficiente para continuar as atividades “chave” de ajuda estudantil, incluindo a recolha e gestão de empréstimos estudantis, por “algumas semanas”.

“Uma paralisação prolongada que dure mais do que algumas semanas poderia perturbar substancialmente o esforço de retorno ao reembolso”, alertou o secretário de imprensa da Casa Branca. Karine Jean-Pierre na segunda-feira. Representante. Ayanna Pressley (D-Mass.) e Mike Piercediretor executivo da Centro de proteção ao mutuário estudantilr, um grupo de defesa da dívida estudantil, pediram o congelamento dos pagamentos de empréstimos estudantis se o governo fechar.

O programa SAVE foi examinado

Enquanto isso, o programa de reembolso de empréstimos estudantis “SAVE” da administração Biden está sob escrutínio. O programa visa reduzir os pagamentos de empréstimos federais aos mutuários, mas o seu impacto ainda está a ser avaliado.

A retomada dos pagamentos de empréstimos estudantis ocorre após uma pausa pandêmica de 3 anos. Embora alguns mutuários já tenham recebido as faturas antes da data de vencimento do pagamento individual, que varia ao longo do mês, outros estão preocupados com a sua capacidade de efetuar pagamentos durante tempos económicos incertos. O Departamento de Educação deve considerar os encargos financeiros que muitos mutuários enfrentam e oferecer apoio e flexibilidade sempre que possível.

a retomada dos pagamentos de empréstimos estudantis pode ser necessária para a estabilidade financeira do governo, é importante que o Departamento de Educação leve em consideração os desafios enfrentados pelos mutuários durante estes tempos de incerteza.

Como sugeriram os deputados Pressley e Mike Pierce, congelar os pagamentos de empréstimos estudantis durante uma paralisação do governo pode ser um passo necessário para aliviar alguns dos encargos financeiros sobre os mutuários. A administração Biden também deve continuar a avaliar e melhorar o seu programa de reembolso “SAVE” para garantir que está realmente a ajudar aqueles que mais precisam.