Revelada a primeira música nova do NSYNC em 2 décadas, apresentada na sequência de ‘Trolls’

*Os fãs do NSYNC estão finalmente experimentando a nova música do grupo, que tem todos os 5 caras unindo forças no estúdio para criar uma faixa para o novo filme de ‘Trolls’.

A música do grupo se chama “Better Place” e é divulgada perto do final do último trailer de “Trolls Band Together”. Foi lançado na noite de quarta-feira, dando às pessoas um vislumbre do que provavelmente se tornará um novo sucesso… especialmente porque eles gravaram uma música pela última vez em 2002.

O filme, liderado por Justin TimberlakeO personagem de, tem tudo a ver com reunir sua ex-boy band novamente, então *NSYNC obviamente foi uma escolha perfeita. A música de 1997, “I Want You Back”, também pode ser ouvida no novo trailer.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Justin Timberlake, Joey Fatone, JC Chasez, Lance baixodar Chris Kirkpatricktodos sugeriram sua música no início do dia – dublando uma cena de “Friends” sobre um grande segredo que eles não podem revelar.

Lembre-se, o TMZ confirmou os rumores de que o grupo estava voltando ao estúdio para gravar uma faixa para o novo filme… mas fomos informados eles não têm planos lançar um álbum inteiro ou sair em turnê.



Reproduzir conteúdo de vídeo





12/09/23 MTV

Você deve se lembrar, *NSYNC levou os fãs ao frenesi na noite de terça-feira no MTV VMAs, onde eles apareceram no palco para apresentar o prêmio de Melhor Vídeo Pop – que foi para Taylor Swiftquem era fangirling ao máximo durante a reunião da gangue.