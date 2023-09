Revelado o mistério por trás dos macacões de Bianca Censori: separando o fato da ficção

EUNo mundo selvagem das celebridades, cada roupa, cada acessório e cada escolha são colocados sob um microscópio. Nenhum detalhe é pequeno demais, nenhum estilo ousado demais e nenhuma declaração de moda passa despercebida. Isso nos leva ao mais recente espetáculo no mundo dos trajes de celebridades: o enigma da Bianca Censori macacões.

Como Kanye West e sua nova esposa, australiano modelo Censores Biancacontinue seu europeu escapadas, as lentes dos paparazzi e as lupas das redes sociais são treinadas em cada escolha de moda que o casal faz. Em particular, eles têm examinado minuciosamente BiancaA tendência de Catsuits por macacões colantes, muitas vezes parecidos com spandex. Há muitas perguntas, teorias floresceram e fãs e críticos estão tentando decifrar a lógica por trás dessa seleção de guarda-roupa.

A teoria mais popular que existe, que capturou a imaginação da Internet, envolve ninguém menos que Kanyea ex-mulher, a sempre famosa Kim Kardashian. Você vê, Kim Kardashian é o fundador de DESCARTESuma empresa de shapewear que conquistou seu próprio nicho no mundo da moda.

Bianca Censori está tentando superar Kim Kardashian?

Com um Reddit tópico, um observador curioso perguntou em voz alta: “Ele está vestindo sua esposa com spandex para insultar Desnatados?” É uma noção provocativa, sugerindo uma batalha de estilos e talvez até algum drama subjacente entre as tendências da moda Kardashian e o rapper inovador.

Outra teoria postula que Kim Kardashian ela mesma pode estar por trás Biancaescolhas de macacão, transformando-os em uma propaganda engenhosa e visível para DESCARTES. “Talvez Kim é na verdade tê-la vestida Desnatadose este é o anúncio que mais chama a atenção que já vi”, especulou um Redditor.

Mais um fã refletiu: “Bianca Mal posso esperar para vestir os ternos sempre que puder. É como se ela estivesse esfregando na minha cara o quão confortável é usar spandex.”

Mas não sejamos precipitados em nossas conclusões. Em separado Reddit tópico discutindo BiancaNo estilo de, um fã rapidamente desmascarou essas noções, lembrando-nos de verificar os fatos antes de fugirmos com os rumores. “Todo mundo está assumindo Kanye está vestindo ela sem olhar Biancahistórico. Ela é uma arquiteta de moda que atua no mundo da moda. Esses trapos de náilon são designs dela, e essa era sua estética antes de Ye.”

E numa segunda voz da razão, alguém acrescentou: “Skims foi literalmente Yeezy antes de ele dar Kim. Faça sua pesquisa.”