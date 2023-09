Revelado: o texto de três palavras que o lendário QB Tom Brady enviou a Shedeur Sanders depois que o Colorado chocou o TCU

Aquase durante a noite, Shedeur Sanders tornou-se um nome familiar no Estados Unidos. O Búfalos do Colorado quarterback, uma transferência de Universidade Estadual de Jackson e o filho do novo treinador Deion Sandersse tornou uma verdadeira sensação no esporte americano depois de liderar o azarão Colorado para uma vitória por 45-42 TCUque disputou o jogo do campeonato nacional da temporada passada.

Lixadeiras‘ desempenho – no qual ele arremessou mais de 500 jardas – atraiu até a atenção de Tom Bradyque mandou uma mensagem de texto com três palavras simples para o jovem quarterback após o jogo.

“Não fique satisfeito”

De acordo com Lixadeiras ele mesmo, Brady disse ao jovem de 21 anos que ele não deveria se contentar ou ficar satisfeito depois de um desempenho tão explosivo – ele deveria continuar forçando os limites o máximo possível. Colorado vê uma primeira temporada de sucesso sob Treinador Principal.

“Trabalhando com Tom, foi apenas conversar com ele e entender como melhorar a cada semana”, disse Sanders à mídia. “Ele me mandou uma mensagem depois do jogo ‘não fique satisfeito’. Foi legal ouvi-lo, saber que ele ainda está assistindo.”

Destaque de Sanders no sábado

É seguro dizer isso Bradyagora co-proprietário da NFLde Invasores de Las Vegasnão pude deixar de ouvir sobre Lixadeiras‘exploração contra TCU. Em seu primeiro jogo de futebol americano na Divisão I, Shedeur completou 38 de suas 47 tentativas de passe para 510 jardas e quatro touchdowns – incluindo o sinal verde para Dylan Edwards no quarto trimestre.

Sanders e companheiro de equipe bidirecional Travis Caçador estão emergindo como as primeiras estrelas desta temporada de futebol universitário, e a motivação deve continuar a fluir à medida que o Búfalos entrou na pesquisa dos 25 primeiros esta semana.