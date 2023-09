Revendedores de ingressos de Taylor Swift, Beyoncé e Messi devem relatar ganhos ao IRS

Pessoas que ganharam muito dinheiro revendendo ingressos para alguns dos shows mais badalados do ano, como Taylor Swift , Beyoncé – ou mesmo grandes eventos esportivos como Lionel Messi Os jogos de Miami – terão que pagar, cortesia do IRS.

As novas regras para o formulário 1099-K dizem que aqueles que descarregaram ingressos no StubHub ou Ticketmaster, vendendo mais de US$ 600 em ingressos este ano, agora são obrigados a contabilizar os ganhos como renda tributável.