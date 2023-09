Ricardo Pepi atrapalha a volta de Chucky Lozano ao PSV e é vaiado pela torcida

Hirving Lozano regressou à equipa onde tem estado ao seu melhor nível na Europa, PSV Eindhovende onde saiu há quatro temporadas para ingressar Nápoles.

No entanto, o avançado mexicano deixou muito boas recordações na Holanda e por isso sentiu que tinha autoridade para começar a tomar decisões no clube, apesar de ser um “recém-chegado”. Em seu primeiro jogo de volta, ele entrou em campo aos 56 minutos, sob aplausos da torcida que ainda lembra dele com carinho, quando seu time já tinha dois gols de vantagem no placar.

Ele estava indo bem contra NEC Nijmegen mas, a certa altura, as coisas azedaram quando ele discutiu com seu companheiro de equipe, O atacante dos Estados Unidos Ricardo Pepi.

A jogada ocorreu na reta final da partida, aos 87 minutos, quando os dois jogadores começaram a discutir sobre quem iria marcar o pênalti para fazer o 4 a 0. Como os dois jogadores não chegaram a um acordo amigável, a indicação veio do banco e a bola foi para Bebêque efetivamente se converteu.

No final, Lozano o próprio também veio parabenizá-lo, embora a filmagem da TV também mostrasse o mexicano com um gesto de desacordo.

Contudo, a discussão causou divisão de opiniões nas arquibancadas da Estádio Philips, enquanto Pepi era vaiado e o nome de Chucky também era gritado. Vale lembrar que foi justamente em Eindhoven que as arquibancadas inventaram o canto “El Chucky Lozano”, com uma popular melodia de música eletrônica

