Rick Ross se torna a quarta figura do hip-hop a alcançar o status de bilionário

Rick Ross colocou-se na conversa bilionária ao lado de alguns dos magnatas empresariais mais bem-sucedidos da América. O rapper acessou o Instagram para mostrar seu jato particular, que estava estacionado perto do antigo Presidente Donald Trumpprópria aeronave. Os dois aviões compartilham marcações semelhantes, sendo o de Ross preto e dourado, e o de Trump apresentando as cores vermelha, branca e azul da bandeira americana.

“Billionaires Row”, escreveu Ross em sua legenda no Instagram, alegando ser membro do clube dos meninos bilionários. Embora sua flexibilidade financeira ainda não tenha sido verificada, estimativas recentes apontam seu patrimônio líquido em algo entre US$ 100-150 milhões. Se for verdade, Ross se tornaria apenas a quarta figura do hip-hop a alcançar o status de bilionário após JAY-Z, Kanye West e Diddy.

“Eu disse isso basicamente com base nas pessoas que acreditam que alguém com falta de experiência poderia dominar o mundo moderno”, explicou Ross. “Se você realmente acredita nisso e vai permanecer firme nisso, bem, vamos fazer isso então. Então, quando ele destruir essa merda, seus filhos da puta poderão ter uma nova maneira otimista de ver as coisas.”

Ross continuou: “Agora você vê o valor de Obama. Agora você vê que maldito Obama durou oito anos e como isso poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Certo? Certo? Agora vocês podem apreciar a grandeza.”

O céu é o limite para Ross

Quanto ao seu jato particular, o “Música Aston Martin” MC o adicionou à sua extensa coleção de veículos motorizados em junho passado e afirmou que valia US$ 5 bilhões. Em um vídeo postado em seu Instagram na época, Rozay pode ser visto parado em frente à aeronave, que tem seu nome escrito em letras douradas, junto com o logotipo do Maybach Music Group em seu estabilizador vertical.

“O céu é o limite”, legendou ele na postagem. “Maybach Airlines alcançando novos patamares.” O sucesso financeiro de Ross não é segredo. Recentemente, ele fechou uma mansão Star Island de US$ 35 milhões em Miami e tem um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 100-150 milhões. Enquanto Ross pode ainda não ter alcançado oficialmente o status de bilionário, seu sucesso financeiro não é motivo de zombaria.