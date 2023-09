Ricky Martin se torna viral por postar um vídeo nu em meio a um divórcio ‘pacífico’

Ricky Martin se tornou viral novamente devido a um vídeo polêmico em que ele aparece com seu terno de aniversário e decidiu postar em sua conta do Instagram onde mais de 18 milhões de seguidores puderam ver como ele está tentando se livrar da depressão após a separação judicial da companheira Joana José.

Ricky Martin toma banho de sol em Tulum, México

O vídeo que incluía a música Peace of Mind de AK e Liam Thomas e que imediatamente se tornou viral foi citado como “Evitando marcas de bronzeado! Obrigado, de nada“, motivo que ‘justificou’ aparecer nu diante de sua câmera, com um propósito puramente expositivoo mesmo que motiva quase tudo o que é postado na plataforma, principalmente em contas com milhões de seguidores, como é o caso da primeira Pouco.

Descansando e se exibindo

O vídeo foi feito pelo cantor de ‘Livin la vida loca’ durante um período de descanso nas praias mexicanas de Tulum, Quintana Roo, onde exibiu seu corpo musculoso, além de suas múltiplas tatuagens sob o pretexto de evitar o bronzeamento irregular.

O divórcio ‘pacífico’ de Ricky Martin

Embora o seu divórcio lhe tenha causado momentos de complexidade emocional e certos episódios de depressão, o cantor porto-riquenho destacou em diversas ocasiões que a sua separação de Jwan foi exemplar, uma vez que fizeram a transição com responsabilidade, pois mantêm um acordo escrito em onde dividiram os seus bens e direitos, especialmente o sustento dos seus filhos.

O vídeo do Instagram foi comentado e recebeu curtidas de pessoas como a filha de Cindy Crawford, Kaia Gerber, e literalmente milhares de seguidores da intérprete de ‘She Bangs’.