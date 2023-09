Ricky Williams diz que poderia ter sido um All-Star da MLB

Ricky Williams foi um dos melhores running backs de sua época… mas ele diz que tinha potencial para dominar um esporte completamente diferente – disse o ex-destaque do Miami Dolphins TMZ Esportes ele poderia ter sido um All-Star se seguisse carreira no campo de beisebol!!

Antes de chegar ao campo de futebol da NFL, Ricky – cujo nome legal agora é Errick Miron – jogou várias temporadas no sistema agrícola do Philadelphia Phillies enquanto fazia malabarismos com o time de futebol americano Texas Longhorns.

Então, quando conversamos com Ricky na semana passada, perguntamos se ele já se perguntou como as coisas teriam acontecido se ele tivesse mudado seu foco para o beisebol… e ele acredita que tinha as habilidades necessárias para conviver com os grandes jogadores.