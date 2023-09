Ricky Williams quer que as equipes da NFL usem cannabis para tratar jogadores

TMZSports. com

Ex-estrela da NFL Ricky Williams diz que a liga está se movendo na direção certa ao afrouxar sua postura em relação à cannabis nos últimos anos… mas diz TMZ Esportes ele está esperando Roger Goodell A organização vai um passo além ao permitir que as equipes tratem os jogadores com maconha após os jogos.

Para sua informação – a NFL mudou sua política de maconha em 2021 … optando por testar jogadores apenas uma vez por ano e aplicando menos punições se alguém for apareceu para a droga .

Ricky está entusiasmado com a mudança de posição da liga em relação à cannabis, mas sente que teria grandes benefícios para os jogadores se eles fossem encorajados a usar maconha em vez de comprimidos durante a recuperação.

“Acho que o próximo passo, porém, é no final do jogo, se estivermos no avião voltando para casa, o treinador está andando pelo corredor e tem duas caixas de cápsulas – uma de Ambien e outra de Vicodin”, disse Williams. “E ele estava andando pelo corredor e dizendo: ‘Você precisa de alguma coisa disso, você precisa de alguma coisa disso?'”