Rihanna e A$AP Rocky: este é o nome do segundo filho

Rihanna e A$AP Rocky deram as boas-vindas ao seu segundo filho, a quem chamaram de Riot Rose Mayers. O casal, que já é conhecido por seus nomes únicos e significativos, compartilhou a notícia por meio de uma certidão de nascimento obtida pelo The Blast.

Riot Rose Mayers nasceu em 1º de agosto de 2023 e sua chegada foi recebida com grande alegria por seus pais e fãs. Este lindo nome combina um toque de rebeldia com a delicadeza de uma rosa, criando uma combinação única.

Essa não é a primeira vez Rihanna e A$AP Rocky escolheram nomes que têm um significado especial para eles. Seu primeiro filho, RZA Athelston Mayers, nasceu em maio de 2022 e recebeu o nome do líder do influente Clã Wu-Tang, RZA. A escolha mostra o apreço pela cultura musical e o desejo de que seus filhos tenham nomes com significado e personalidade.

Rihanna revelou sua segunda gravidez no Super Bowl

A notícia do nascimento de Riot Rose Mayers veio depois que Rihanna revelou sua segunda gravidez durante sua performance de destaque no show do intervalo do Super Bowl no início deste ano. Esta apresentação não foi apenas um espetáculo impressionante, mas também o cenário perfeito para compartilhar sua alegria com o mundo.

Rihanna e A$AP Rocky mantiveram sua vida familiar em grande parte privada, mas não se esquivaram de compartilhar momentos significativos e especiais com seus fãs.

A certidão de nascimento revela que Rihanna deu à luz em 1º de agosto de 2023 no Hospital Cedars-Sinai em Los Angeles às 7h41, e não em 3 de agosto, como relatado anteriormente.