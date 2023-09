Rihanna e nome do bebê de A$AP Rocky revelado como Riot Rose

De acordo com a certidão de nascimento, obtida pelo TMZ, o novo pacote de alegria do casal se chama Motim Rose Mayers . O nome segue a tradição dos nomes “R” na família… lembre-se, eles deram o nome ao primeiro filho RZA .

Você deve se lembrar, A$AP brinquei um pouco com o nome no final do mês passado, enquanto estava em West Hollywood, dizendo que o nome revelado era “Em breve”.