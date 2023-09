Robert F. Kennedy Jr. sofre susto de assassinato: homem armado é detido em comício de campanha

Dcandidato presidencial democrata Robert F. Kennedy Jr. teve um susto de segurança na noite de sexta-feira ao participar de um evento com a comunidade hispânica em Los Angeles, EUA.

O político estava na Califórnia para comemorar o Mês da Herança Hispânica, quando um homem armado afirmou fazer parte de sua segurança fornecida pelos organizadores do evento.

Outros membros da equipe de segurança não reconheceram o homem, que estava fortemente armado e com equipamento de proteção, e o detiveram até a chegada da polícia ao local.

Após a chegada da polícia, o homem não identificado foi preso.

De acordo com o Breitbart News, o homem provavelmente será acusado de se passar por policial ou agente federal e possivelmente por posse ilegal de armas de fogo.

A resposta de Robert F. Kennedy Jr. ao susto do assassinato

Após o incidente, Robert F. Kennedy Jr. o próprio recorreu às redes sociais para revelar os detalhes do ocorrido e também, mais uma vez, solicitar uma equipe de segurança do Serviço Secreto.

“Estou muito grato que os protetores alertas e de ação rápida da Gavin de Becker and Associates (GDBA) avistaram e detiveram um homem armado que tentou se aproximar de mim em meu discurso sobre a herança hispânica no Wilshire Ebell Theatre, em Los Angeles, esta noite”, disse o político postou no X após o incidente.

“O homem, usando dois coldres de ombro com pistolas carregadas e cartuchos de munição sobressalentes, carregava um distintivo de marechal dos EUA em um cordão e um identificador federal no cinto.

“Ele se identificou como membro da minha equipe de segurança.

“Os membros armados da equipe do GDBA agiram rapidamente para isolar e deter o homem até que o LAPD chegasse para fazer a prisão. Também sou grato ao LAPD por sua rápida resposta.

“Ainda estou alimentando a esperança de que Presidente Biden me permitirá proteção do Serviço Secreto.

“Sou o primeiro candidato presidencial na história a quem a Casa Branca negou um pedido de proteção.”

História de assassinatos na família Kennedy

Robert F. Kennedy Jr. é sobrinho de John F. Kennedy e o filho de Roberto F. Kennedy.

Ele nasceu em 1954, então tinha nove anos quando seu tio foi assassinado em 1963 e tinha 14 anos quando seu pai foi assassinado em 1968.

Robert F. Kennedy Jr. seguiu os passos de seu pai de várias maneiras como advogado e ativista ambiental.

Ele também é o fundador e presidente da Waterkeeper Alliance, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para proteger a água potável.