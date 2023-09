Robert Whittaker, alimentado pela derrota de Dricus du Plessis, promete ‘dar uma surra no próximo cara’

Mais de dois meses se passaram desde que Robert Whittaker sofreu uma derrota surpreendente para Dricus du Plessis no UFC 290, mas é uma noite que o ex-campeão não esquecerá tão cedo.

“Acho que não superei isso, porque me irritou”, admitiu Whittaker recentemente em A hora do MMA. “Tipo, aquela foi uma noite em que eu não apareci para lutar, e isso não me agrada. E não quero superar isso, porque estou usando isso como combustível. Estou apenas me trancando na academia, treinando para ser melhor, para levar isso para o próximo nível.

“Não quero ter esse tipo de fim de carreira. Acredito que o melhor de mim ainda não apareceu e, sim, estou usando isso como combustível. Não quero esquecer isso.”

Whittaker, 32 anos, era um grande favorito nas apostas para derrotar du Plessis e garantir sua terceira chance contra o agora ex-campeão dos médios do UFC Israel Adesanya – e por um bom motivo. Whittaker pode estar 0-2 contra Adesanya, mas ele entrou no UFC 290 com um recorde perfeito de 12-0 como peso médio do UFC contra todos os outros contendores não chamados de “The Last Stylebender”. Sua eliminação do título no UFC 290 deveria ser o passo final de Whittaker para ganhar uma chance final de vingança. Mas então du Plessis esmagou Whittaker em menos de dois rounds.

“Tudo em retrospectiva é fácil de apontar o dedo. Só sei, pessoalmente, que naquela noite, quando cheguei lá, não estava pensando na luta”, disse Whittaker. “Eu não me senti, por qualquer motivo. Não tem [happened before]. Acho que é por isso que isso me chateia tanto, é porque tem hora que eu entro em briga, é como naquela primeira luta de Israel, tem hora que eu entro em briga e dou uma pancada forte e boa, e saio por pouco. E eu entendo isso. Não tira o peso, mas sei que fiz uma boa luta, fui lá com o melhor que pude na hora e dei um bom golpe. Não sinto isso na última luta, e isso me chateia mais do que a derrota jamais poderia.

“Tudo o que sei é que foi uma maneira difícil de levar um chute na bunda”, acrescentou. “É algo que moldará o resto da minha carreira e, você sabe, melhor agora do que mais tarde.”

Apesar da derrota, Whittaker continua confiante de que as coisas poderiam ter terminado de forma diferente se ele tivesse entrado no UFC 290 com uma mentalidade mais saudável em relação ao desafio que o esperava.

“É por isso que dói”, explicou Whittaker. “É por isso que eu disse, é por isso que estou tão chateado com a perda. Não é apenas por perder. É sobre não dar uma boa conta de mim mesmo. E eu fui lá e sei que posso vencê-lo. Eu sei que posso vencer aquele cara. E isso é com todo respeito, tiro o chapéu para ele, ele apareceu naquela noite e me bateu. Mas eu sei que poderia vencê-lo. E eu não estava com o pé direito e isso me chateia.

“É apenas o combustível que me impulsiona na academia. Voltei para a academia mais rápido do que nunca e estou treinando como um louco, e não estou treinando porque sinto que é isso que preciso fazer. Não, estou treinando porque eu quero. Quero treinar, quero chegar lá e melhorar e evoluir e nunca mais deixar isso acontecer. E estou animado. Eu acredito que foi necessário, porque acho que é algo que eu precisava que acontecesse para que eu pudesse dar o próximo passo. Porque cada vez que perdi, voltei como um lutador muito melhor.”

Whittaker é agora um dos muitos contendores que se encontra em uma posição curiosa na divisão dos médios do UFC após a surpreendente reviravolta de Sean Strickland sobre Adesanya no UFC 293.

O desempenho de Strickland na conquista do título virou a categoria de peso de cabeça para baixo e abriu a porta para muitos dos antigos oponentes de Adesanya voltarem à disputa pelo título. Whittaker é o principal desses nomes e, embora saiba que está a pelo menos uma ou duas boas vitórias de disputar o cinturão novamente, ele está determinado a não deixar seu revés contra du Plessis definir o próximo capítulo de sua carreira. E ele sabe exatamente o que quer a seguir.

“Quero lutar contra qualquer um – quero encontrar um adversário entre os cinco primeiros, porque é onde estou”, disse Whittaker. “Quero lutar contra um adversário entre os cinco primeiros. E cara, eu só quero açoitar quem eles colocarem na minha frente. É onde estou no jogo agora. Estou apenas treinando, estou gostando do treinamento e estou ansioso para entrar lá e dar uma surra no próximo cara. E vou esperar até o UFC me procurar com um ingresso.

“Porque, você vê, [rushing into something is] mais ou menos como a luta de julho aconteceu. E eu me sinto apressado assim e sentindo a urgência de lutar, de apenas lutar porque eu posso, mais ou menos – não sei, não funcionou como eu fiz durante toda a minha carreira, ou seja, meu objetivo é chegue ao topo da árvore, chegue ao topo da pilha. Portanto, preciso trabalhar para atingir esse objetivo. Então agora vou só lutar com quem o UFC colocar na minha frente, fazer uma boa exibição e chegar mais perto desse objetivo. Cara, quero aquele ouro de volta, quero aquela pulseira de volta.”

“Eu não estou preocupado [who it is]”, acrescentou Whittaker. “Contanto que ele esteja entre os cinco primeiros. Sinto que conquistei o direito de lutar entre os cinco melhores. Estou trabalhando muito bem nesta categoria, e um cara entre os cinco primeiros mostra que estou certo e querendo, ainda estou perseguindo esse ouro.