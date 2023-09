Robert Whittaker chama de ‘bobo’ se Israel Adesanya conseguir revanche imediata com Sean Strickland

Conte Robert Whittaker entre o coro do MMA que não acredita que Israel Adesanya mereça uma revanche imediata com o novo campeão peso médio do UFC, Sean Strickland.

“Vamos tirar o justo da equação. A vida não é justa, certo? Mas acho bobagem se Izzy conseguir uma revanche imediata, porque esta não é sua primeira derrota como campeão”, disse Whittaker na quarta-feira no The Hora do MMA. “Você sabe? Tecnicamente ele não voltou a defender o cinturão. Ele perdeu para [Alex] Pereira, recuperou o cinturão e depois perdeu-o novamente. E você tem que perguntar, tipo, a sua ideia é apenas continuar deixando ele ter revanche quando ele perder? Tipo, relaxe. Esse é o jogo de luta.

“Isso coloca o UFC em uma posição complicada, porque o Izzy é meio que um dos caras principais. Você sabe, ele é um dos garotos-propaganda. Mas sim, acho que ele tem algum trabalho a fazer.”

Adesanya sofreu uma derrota impressionante no último sábado no UFC 293, perdendo o título dos médios pela segunda vez nas últimas três lutas, desta vez em uma luta unilateral contra o azarão Strickland. Embora a derrota anterior de Adesanya no peso médio para Alex Pereira tenha sido uma paralisação no quinto round, o que levou a uma revanche imediata que Adesanya venceu de forma enfática, sua derrota para Strickland foi uma decisão dominante em cinco rounds que viu o americano controlar o ação de pilar a poste.

Imediatamente após a luta, o CEO do UFC, Dana White, manifestou interesse em fazer uma possível revanche entre Strickland e Adesanya. White retrocedeu um pouco nesses comentários na terça-feira, mas disse que a revanche continua sendo uma opção viável para o UFC.

Whittaker obviamente pensa que a reserva seria um péssimo serviço para o resto da divisão. Ele também acredita que o novo campeão deve ter uma palavra a dizer sobre o assunto.

“Honestamente, eu acho [Strickland’s] a opinião deveria ter algum peso. Acho que ele teve uma grande surpresa e aceitou a luta relativamente tarde também. Acho que ele sendo o campeão deve ter um peso em quem ele quer lutar”, disse Whittaker.

“Ele está no topo da pilha agora. Ele deveria deleitar-se com isso. Ele deveria aproveitar, porque todos os pesos médios e seus amigos estão vindo atrás dele. E ele sabe disso.

Como ex-campeão que perdeu duas vezes para Adesanya, Whittaker é um dos muitos pesos médios cujas perspectivas de título ganharam nova vida após a perda do antigo detentor do cinturão.

Embora alguns lutadores e especialistas tenham atribuído o resultado do UFC 293 a uma exibição medíocre de Adesanya, em vez de creditar Strickland por seu desempenho dominante, Whittaker aplaudiu o novo campeão do UFC por um plano de jogo que ele acredita ter tirado muitas das melhores armas de Adesanya e empurrado o ex -champ fora de sua zona de conforto de uma forma que nenhum desafiante ao título dos médios havia feito antes de Strickland.

“O fim de semana abriu nossos olhos para um cenário que acredito que sempre poderia ter acontecido. É só que você precisava de alguém com as habilidades necessárias para implementá-lo”, disse Whittaker. “… Sean acabou de ter uma resposta para Israel. Ele cortou a jaula, diminuiu a distância da luta de Izzy ao não deixá-lo abrir no ringue central e ficou de costas para a cerca durante toda a luta. A luta inteira. Sinceramente, foi um tiro para ele e sua equipe técnica porque foi incrível de assistir. Você tem que concordar.

“Se formos honestos, não pensei que Sean venceria”, continuou Whittaker. “OK? Nunca descarto nenhuma luta porque briga é uma loucura. As pequenas luvas mudam tudo. Mas se, digamos, eu fosse um apostador, eu teria que ter apoiado Israel, certo? Só por causa do histórico e de suas capacidades defensivas, isso não é nada. Mas vi um caminho para Sean vencer a luta. E você vê isso em todos os cartões todas as semanas. Você vê um lutador enfrentando outro lutador, é uma luta difícil, ele tem um caminho para o sucesso, mas se conseguir, ele vence. E muitas vezes, não é assim que as lutas acontecem, mas Sean fez isso com força.

“E acho que Sean me surpreendeu com o quão eficaz ele foi em encerrar o jogo de Izzy. Quão eficaz foi o plano de jogo. Quão eficaz foi sua defesa. Quão eficaz [he was] movendo-se para aquela faixa de ameaça onde os socos estão ativos, mas os chutes são meio que desativados – o quanto isso colocaria um ponto final no jogo de Izzy. Tipo, ele tirou o espaço em que Izzy prospera e isso simplesmente o desligou completamente, porque a principal forma de defesa de Izzy é fugir para trás, voltar para trás e depois usar um ângulo.

“E Sean, pressionando isso, colocou as costas de Izzy contra a cerca, onde ele anulou seu principal aspecto defensivo.”

A questão de quem será o próximo desafio de Strickland é agora o maior mistério que o peso médio do UFC enfrenta. Dricus du Plessis, o homem que derrotou Whittaker no UFC 290, era o candidato número 1, mas não conseguiu fazer a reviravolta rápida no UFC 293 devido a uma lesão. Os favoritos dos fãs, Paulo Costa e Khamzat Chimaev, também se enfrentarão no dia 21 de outubro no UFC 294 e podem entrar na conversa com uma vitória. E claro, a revanche de Adesanya ainda está iminente, mesmo que seja apenas por causa do poder de estrela do ex-campeão no UFC.

Mesmo o próprio Whittaker não tem certeza de onde a divisão deve ir a partir daqui.

“Oh, provavelmente eu mesmo. Você sabe? Sou uma escolha fácil”, brincou Whittaker quando questionado sobre quem deveria servir como a primeira defesa de título de Strickland. “Sou uma escolha fácil. Apenas fique na minha cara e vamos embora. Não, eu não sei. Não sei qual é a resposta para isso.”