Robin Thicke sai bêbado de um bar e envergonha a noiva April Love na frente de paparazzi

Robin Thicke, que ficou famoso pela polêmica canção imitadora ‘Blurred Lines’, fez uma cena neste fim de semana quando foi visto saindo cambaleando do The Fleur Room em West Hollywood com seu noivo envergonhado.

Robin Thicke tentou carregar April Love

Os paparazzi estavam prontos para que Thicke fizesse uma cena e tiraram tantas fotos quanto puderam, enquanto Robin, entusiasmado e bastante bêbado, tentava caminhar ao lado de April Love. “Deus, isso é constrangedor. Isso é tão embaraçoso!“, disse a modelo ao dizer a um segurança para não deixá-lo voltar ao clube.

“Não deixe ele entrar aí, sua puta está tão bêbada.” Ele disse a Thicke enquanto tudo o que podia fazer era dizer “Que pena, que pena, que pena.” Enquanto ele continuava com suas travessuras e quanto mais ele se desculpava, pior ficava, “É muito embaraçoso. Você está muito bêbado,” ela disse. “É simplesmente constrangedor.”

Depois que eles continuaram andando, Love estava seriamente deixando-o ficar com isso, e justamente quando tudo parecia ter acabado, Thicke continuou a provocá-la.

Love queria sair de lá o mais rápido possível e enquanto esperava a carona, ele tentou tirar o telefone dela, o que só a deixou ainda mais furiosa.Tire fotos dele me agarrando assimt”, ela disse aos paparazzi.

Depois disso, ela disse: “Pare, Robin. Parar! Me deixe em paz! Parar. Parar. Robin, eles estão tirando fotos. Melhor você parar! É melhor você parar. Melhor você parar. Parar. Parar. Parar!“

Após entrarem no veículo, eles foram embora com os movimentos da cabeça ainda acontecendo no interior do carro.