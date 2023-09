Robin Thicke tropeça bêbado fora do clube, noiva se esforça para colocá-lo no carro

O cantor parecia embriagado na noite de quinta-feira do lado de fora do The Fleur Room, em West Hollywood, e April certamente pensou que ele estava… como ela disse, “sua bunda de vadia está tão bêbada”.

O vídeo começa com Robin tentando pegar uma sacola de April do lado de fora da entrada do clube, mas ela se afasta dele e pede uma carona… e então ele tropeça no caminho de volta para o clube, caindo em um arbusto.