Muitos motoristas se perguntam se rodar com vistoria do GNV atrasada dá multa. Contudo, essa prática não só é passível de punições, como também pode gerar acidentes graves. Assim sendo, é de suma importância que os usuários do GNV estejam cientes das consequências prejudiciais que a falta de manutenção pode trazer.

Desse modo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba tudo o que precisa sobre o GNV e a maneira correta de utilização.

O que é o GNV?

Primeiramente, antes de saber se rodar com vistoria do GNV atrasada dá multa, é necessário entender no que consiste esse combustível.

Dessa forma, o GNV, ou Gás Natural Veicular, é um combustível alternativo amplamente utilizado em veículos no Brasil. Trata-se de uma mistura de gases, principalmente metano, o qual é extraído de reservas naturais.

Dessa maneira, o Gás possui diversas vantagens em relação aos combustíveis tradicionais, como a gasolina e o diesel. Isso porque além de ser mais econômico, ele é um combustível mais limpo, por emitir menos poluentes na atmosfera.

Por isso, muitos motoristas optam por convertê-lo em seus veículos, buscando economia e sustentabilidade.

No entanto, para utilizar esse combustível, é necessária a instalação de um kit de conversão, que permite o abastecimento do veículo tanto com o gás quanto com os demais combustíveis.



Veja o significado da vistoria do GNV

A vistoria do combustível em questão é um procedimento obrigatório cujo objetivo é garantir a segurança e a regularidade dos sistemas de GNV em veículos.

Desse modo, este processo visa verificar se o veículo está conforme as normas que os órgãos reguladores estabelecem e se o sistema de gás é seguro para uso.

Quem deve realizar a vistoria?

Bem como muitas outras normas, a responsabilidade pela realização da vistoria do GNV recai sobre o proprietário do veículo que utiliza o gás natural como combustível.

Sendo assim, todos os proprietários de veículos com esse sistema de rodagem devem cumprir esse requisito legal a fim de evitar problemas com as autoridades de trânsito e acidentes.

Quando é necessário realizar a vistoria?

Conforme orientação da CINSVEL, os proprietários de veículos a gás devem realizar a requalificação dos cilindros de GNV a cada 5 anos.

No entanto, é importante observar que a frequência das vistorias pode variar segundo a legislação de cada estado. Portanto, é crucial verificar as regras específicas do seu estado para garantir que você cumpra as obrigações legais.

Rodar com a vistoria do GNV atrasada dá multa?

Sim! Rodar com uma vistoria do GNV atrasada pode resultar em várias consequências negativas que afetam diretamente os proprietários dos veículos, incluindo multas.

Além disso, o proprietário pode ter seu veículo apreendido pelas autoridades de trânsito.

Confira os valores das multas e as demais penalidades

Segundo a legislação de trânsito vigente, quem não cumpre os prazos de vistoria do GNV estará sujeito a multas altas e mais penalidades.

Sendo assim, o valor da multa por essa infração é de R$ 195,23.

Além disso, como já mencionado, o veículo poderá sofrer apreensão e só será liberado após a regularização da documentação.

Dessa maneira, é essencial cumprir os dados de vistoria para evitar esses prejuízos.

Riscos de acidentes

Ademais, negligenciar a vistoria também pode resultar em riscos de acidentes graves. Isso ocorre porque a falta de manutenção e vistoria adequada do sistema de GNV pode comprometer a segurança do veículo, aumentando as chances de incidentes no trânsito.

Dessa forma, a segurança é uma preocupação fundamental quando se trata de sistemas de GNV, e a vistoria desempenha um papel crucial na prevenção de acidentes.

A Impossibilidade de licenciamento anual

Por fim, outra consequência significativa de rodar com a vistoria do GNV atrasada é a impossibilidade de realização do licenciamento anual do veículo. Isso significa que o proprietário não poderá circular com o veículo de forma regular, o que pode afetar sua mobilidade e sua vida cotidiana de maneira significativa.

Como regularizar a situação?

Se você se encontra em uma situação em que a vistoria do gás está atrasada, é importante tomar medidas imediatas para regularizar a situação.

Desse modo, o primeiro passo é entrar em contato com um centro de vistoria credenciado e agendar o procedimento de vistoria. Contudo, é necessário conhecer as normas de segurança específicas do seu estado e os documentos necessários para a vistoria para regularizar a sua situação.

Agora que você já sabe se rodar com vistoria do GNV atrasada dá multa