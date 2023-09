Ronaldo Lopes apresenta projetos e reivindicações de Penedo ao senador Renan Calheiros

Penedo recebeu nesta sexta-feira, 08, a visita do senador Renan Calheiros, liderança política alagoana que recebeu do prefeito Ronaldo Lopes projetos elaborados para novos avanços na infraestrutura e no turismo da capital do Baixo São Francisco.

Após conceder entrevista ao radialista e vice-prefeito João Lucas, na rádio Penedo FM, o senador teve acesso ao plano de trabalho que inclui a recuperação da pista de pouso do Aeroporto Freitas Melro e a construção de uma nova rota entre a parte baixa da cidade e a rodovia AL 110, avenida que liga o Barro Vermelho ao Loteamento Jardim América.

Ronaldo Lopes detalhou ainda mais duas propostas: a 3ª etapa de urbanização da orla, a partir do estacionamento da Prainha, com áreas de lazer, brinquedos infantis e quadras de esportes. Outro projeto é a revitalização da Rua do Banheiro, localizada na Rocheira, transformando em um ponto de diversão com estrutura para apreciar o Rio São Francisco.

E por falar no Velho Chico, Penedo pode ganhar um novo local para apreciar o rio, com estrutura para turismo náutico: um pier flutuante no cais, onde funcionou o antigo porto das lanchas, com urbanização da área para conforto dos penedenses e visitantes.

Outra novidade é o Parque Municipal, uma área de lazer inédita em Penedo e toda região ribeirinha, revitalizando e preservando cerca de 25 hectares da Mata Atlântica, no bairro Santo Antônio, o tradicional Barro Vermelho.

Acompanhados por vereadores, secretários municipais e lideranças políticas, Renan Calheiros e Ronaldo Lopes visitaram o Hospital Regional e o Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Penedo, o estádio Dr. Alfredo Leahy – onde o senador foi presenteado com uma camisa do Sport Club Penedense -, e o Cine Penedo, onde será instalado o polo de produção audiovisual da Universidade Federal de Alagoas.

A agenda de trabalho foi concluída com um almoço de toda comitiva e o compromisso da continuidade do apoio de Renan Calheiros, parlamentar que viabilizou o Expressou Saúde, além de vários investimentos anteriores para o município.

Em nome do povo de Penedo, Ronaldo Lopes agradeceu a parceria que impulsiona o desenvolvimento do município que, em breve, terá a confirmação do início da obra da ponte Penedo-Neópolis.

SECOM PMP